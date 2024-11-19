Від 24 лютого 2022 року зруйнований або пошкоджений майже кожен сьомий заклад освіти.

89 викладачів загинули на фронті від 24 лютого 2022 року

89 українських викладачів віддали свої життя на полі бою від 24 лютого 2022 року.

Про це повідомила пресслужба Міносвіти.

Також від 24 лютого 2022 року на ТОТ України знаходяться майже тисяча шкіл, а зруйнований або пошкоджений майже кожен сьомий заклад освіти.

Через війну дистанційно навчаються 486 тис. дітей, 228 тис. учнів внутрішньо переміщені, ще 344 тис. учнів виїхали за кордон.

В Міносвіти розповіли, що вже відновлено чверть пошкоджених закладів середньої освіти, а 85% учнів повернулися до очного або змішаного навчання.

Крім того, 7,5 тис. учителів повернулися з-за кордону, а 44 тис. учнів навіть у тимчасовій окупації продовжують дистанційно навчатися в українських школах.

“На розвиток освіти Світовий банк спрямував 415 млн доларів у межах проєкту LEARN”, - нагадали в Міносвіти.