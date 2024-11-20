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Україні вдалося повернути понад 3,7 тисяч українців з російського полону

Серед них — 168 цивільних громадян.

Україні вдалося повернути понад 3,7 тисяч українців з російського полону
31 січня 2024 року відбувся обмін полоненими, внаслідок якого додому повернули ще 207 українських громадян.
Фото: ОПУ

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 українців з російського полону, серед них — 168 цивільних українців.

Про це на брифінгу розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Суспільне".

"Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону", – зазначає омбудсман.

Із 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути – 168 цивільних громадян, решта – військовополонені.

За словами Дмитра Лубінця, військовополонених повернули винятково через процедуру обміну. За офіційними даними, станом на сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні".  Йдеться як про військових, так і про цивільних.

  • 18 жовтня між Україною та РФ відбувся 58-й обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових. 
  • "Особливістю" цього обміну є те, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані "вироки" та були "засуджені" в РФ.
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