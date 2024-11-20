Україні вдалося повернути понад 3,7 тисяч українців з російського полону

Від початку повномасштабного вторгнення Україна повернула з російського полону 3 767 українців з російського полону, серед них — 168 цивільних українців.
Про це на брифінгу розповів уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, пише "Суспільне".
"Станом на зараз, разом з Координаційним штабом, з іншими органами, з якими ми працюємо, нам вдалось повернути 3 767 героїв та героїнь з російського полону", – зазначає омбудсман.
Із 3 767 полонених, яких Україні вдалося повернути – 168 цивільних громадян, решта – військовополонені.
За словами Дмитра Лубінця, військовополонених повернули винятково через процедуру обміну. За офіційними даними, станом на сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні". Йдеться як про військових, так і про цивільних.
- 18 жовтня між Україною та РФ відбувся 58-й обмін військовополоненими, у результаті якого додому повернулись 95 українських військових.
- "Особливістю" цього обміну є те, що додому повернулися й ті українці, які отримали так звані "вироки" та були "засуджені" в РФ.