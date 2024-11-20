​Коболєв підтвердив, що йому повернули закордонний паспорт і пообіцяв інформувати суд про свої поїздки

Колишній голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв знаходиться в Києві.

Про це він заявив у коментарі LB.ua.

"Я перебуваю у Києві. Не пропустив жодного судового засідання за півтора року щодо моєї справи. На мене були покладені певні додаткові процесуальні обов’язки, один з яких зобов’язував мене здати на зберігання до Державної міграційної служби паспорти для виїзду за кордон. Ці обов’язки я завжди виконував належним чином. Тиждень тому ці обовʼязки припинили свою дію з технічних причин, які не залежали від мене чи моїх захисників. Тобто тепер мої паспорти для виїзду за кордон знаходяться у мене", - пояснив Коболєв.

Він зазначив, що надалі планує брати участь у міжнародних заходах для зміцнення енергетичної стійкості України. Тому сьогодні Коболєв письмово поінформував суд та прокурора про те, що навіть після припинення дії цих обов’язків, він буде завчасно інформувати суд про закордонні поїздки та про повернення в Україну.

"Наголошую, що продовжую захищатись від висунутих щодо мене звинувачень, які вважаю необґрунтованими, у Вищому антикорупційному суді", - додав ексголова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, 12 листопада Вищий антикорупційний суд не подовжив термін дії зобов'язань, покладених на Коболєва. Сам він відповів, що знаходиться в Україні і буде присутній на засіданні 26 листопада.

Що відомо про справу