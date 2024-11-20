​У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

У застосунку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.
"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі", - написав він у фейсбуці.
Умєров пояснив, що спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.
"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян", - додав міністр оборони.
- Від 9 листопада у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс онлайн-відстрочок став доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності; а також для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Повідомлялося, що наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі.