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​У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

Щоб її отримати, потрібно авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. 

​У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків
Застосунок Резерв+
Фото: pik.net.ua

У застосунку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків. 

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. 

"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі", - написав він у фейсбуці. 

Умєров пояснив, що спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.

"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян", - додав міністр оборони.

  • Від 9 листопада у Резерв+ запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс онлайн-відстрочок став доступний для людей з інвалідністю, які мають актуальне пенсійне посвідчення по інвалідності; а також для студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку. Повідомлялося, що наступними запустяться відстрочки для багатодітних батьків, що мають від 3 неповнолітніх дітей в одному шлюбі. 
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