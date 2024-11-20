​У застосунку "Резерв+" з’явилася відстрочка від мобілізації для багатодітних батьків

Щоб її отримати, потрібно авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки.

У застосунку "Резерв+" з'явилася послуга оформлення відстрочки від мобілізації онлайн для багатодітних батьків.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Зробили ще один важливий крок у напрямку цифровізації військової сфери. Відтепер у застосунку «Резерв+» з’явилася можливість оформити відстрочку від мобілізації для багатодітних батьків. Наразі це стосується сімей, які виховують трьох неповнолітніх дітей у спільному шлюбі", - написав він у фейсбуці.

Умєров пояснив, що спочатку треба авторизуватися в застосунку і надіслати запит на оформлення відстрочки. Система автоматично перевірить статус заявника, і якщо він відповідає вимогам, інформація про відстрочку автоматично з’явиться в електронному військовому документі.

"Ми працюємо над тим, щоб незабаром у Резерв+ стали доступними всі типи відстрочок для багатодітних батьків. Також прагнемо, аби онлайн-оформлення відстрочок стало можливим для інших категорій громадян", - додав міністр оборони.