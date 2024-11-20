Армія РФ обстріляла з артилерії Куп'янськ Харківської області

Росіяни завдали артилерійських обстрілів по Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів поранень зазнав мирний житель.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
"20 листопада близько 12:40 війська РФ здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Отримав поранення 35-річний чоловік. У місті пошкоджено житлові будинки", — ідеться в повідомленні.
Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Упродовж доби російська окупаційна армія атакувала Харківщину, через це постраждали 12 людей.