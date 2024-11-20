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Армія РФ обстріляла з артилерії Куп'янськ Харківської області

У місті пошкоджені будинки.

Армія РФ обстріляла з артилерії Куп'янськ Харківської області
Фото: Харківська обласна прокуратура

Росіяни завдали артилерійських обстрілів по Куп'янську Харківської області. Внаслідок обстрілів поранень зазнав мирний житель.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

"20 листопада близько 12:40 війська РФ здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ. Отримав поранення 35-річний чоловік. У місті пошкоджено житлові будинки", — ідеться в повідомленні.

Купʼянська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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