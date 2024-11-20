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Армія РФ атакувала Комишани на Херсонщині, постраждали цивільні

Двоє людей перебували на подвір'ї під час ворожого обстрілу.

Армія РФ атакувала Комишани на Херсонщині, постраждали цивільні
Комишани Херсонська область
Фото: Google Maps

У середу, 20 листопада, окупаційні війська атакували село Комишани Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА. 

"Через ворожий обстріл постраждали двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку", — ідеться у повідомленні. 

Бригада "швидкої" доставила до лікарні 59-річну жінку, яка дістала вибухову травму і контузію. Ще одній 73-річній жінці медики на місці надали допомогу. У неї – вибухова травма і контузія.

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