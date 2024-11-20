Армія РФ атакувала Комишани на Херсонщині, постраждали цивільні

Двоє людей перебували на подвір'ї під час ворожого обстрілу.

У середу, 20 листопада, окупаційні війська атакували село Комишани Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Через ворожий обстріл постраждали двоє людей, які перебували на подвірʼї будинку", — ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила до лікарні 59-річну жінку, яка дістала вибухову травму і контузію. Ще одній 73-річній жінці медики на місці надали допомогу. У неї – вибухова травма і контузія.