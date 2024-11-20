У Одесі постраждалим від російських атак виплачуватимуть матеріальну допомогу

Розмір допомоги становитиме від 50 до 100 тисяч гривень.

У Одесі постраждалим від російських атак виплачуватимуть адресну матеріальну допомогу з бюджету міста розміром від 50 до 100 тисяч гривень.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у телеграмі.

Він підписав відповідне розпорядження, за яким гроші виплачуватимуть постраждалим особам та сім’ям загиблих залежно від стану важкості отриманих ушкоджень (при умові стаціонарного лікування):

середній стан – 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн на одну особу;

важкий стан – 70 000 (сімдесят тисяч) грн на одну особу;

дуже важкий стан – 100 000 (сто тисяч) грн на одну особу.

Сім’ям загиблої особи надаватиметься допомога у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн – одному із членів родини.

Для отримання допомоги особи необхідно буде звернутися із заявою і відповідним пакетом документів до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.