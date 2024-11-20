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У Одесі постраждалим від російських атак виплачуватимуть матеріальну допомогу

Розмір допомоги становитиме від 50 до 100 тисяч гривень. 

У Одесі постраждалим від російських атак виплачуватимуть матеріальну допомогу
Наслідки російського обстрілу Одеси 18 листопада 2024 року
Фото: Telegram/Олег Кіпер

У Одесі постраждалим від російських атак виплачуватимуть адресну матеріальну допомогу з бюджету міста розміром від 50 до 100 тисяч гривень.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов у телеграмі. 

Він підписав відповідне розпорядження, за яким гроші виплачуватимуть постраждалим особам та сім’ям загиблих залежно від стану важкості отриманих ушкоджень (при умові стаціонарного лікування):

  • середній стан – 50 000 (п’ятдесят тисяч) грн на одну особу;
  • важкий стан – 70 000 (сімдесят тисяч) грн на одну особу;
  • дуже важкий стан – 100 000 (сто тисяч) грн на одну особу.
  • Сім’ям загиблої особи надаватиметься допомога у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн – одному із членів родини.

Для отримання допомоги особи необхідно буде звернутися із заявою і відповідним пакетом документів до фронт-офісів Центрів інтегрованих соціальних послуг Департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради.

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