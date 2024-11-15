Уряд встановив виплати бійцям за операції на території РФ

Бійці отримуватимуть 100 тисяч грн на місяць. Таку ж суму – у разі поранення. У разі загибелі – сім’я отримає 15 млн гривень.

Сьогодні, 15 листопада, Кабмін постановив виплачувати військовим "бойові" виплати за операції на території РФ.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів України в парламенті Тарас Мельничук.

Відповідно до внесених змін, передбачено на період дії воєнного стану виплачувати військовослужбовцям, які виконують військовий обовʼязок на території держави-агресора, додаткову винагороду у розмірі 100 тис. гривень в розрахунку на місяць пропорційно часу участі у таких діях та заходах, одноразову винагороду в розмірі 70 тис. гривень за кожні 30 днів (сумарно обчислених) виконання таких завдань.

Стільки ж отримуватимуть співробітники ДСНС, НАБУ та поліції, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки i оборони.

У разі поранення на території РФ будуть отримувати 100 тис. гривень.

У разі загибелі – членам сім'ї виплачуватиметься одноразова грошова допомога в розмірі 15 млн гривень.