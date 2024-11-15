У Криму археолог російського “Державного Ермітажу”отримав від СБУ підозру у незаконних розкопках

Збитки від незаконних розкопок оцінені у понад 200 млн грн.

Служба безпеки спільно з Нацполіцією та прокуратурою зібрала доказову базу на громадянина РФ, який розграбовує українську культурну спадщину у тимчасово окупованому Криму, повідомляє пресслужба СБУ.

За оцінками експертів, його «археологічна експедиція» на півострові завдала Україні понад 200 млн грн збитків. Йдеться про завідувача сектору археології федерального закладу «Державний Ермітаж» у Санкт-Петербурзі. З відкритих джерел відомо, що цю посаду займає Олександр Бутягін.

У 2014 році він очолив експедицію, яку особисто відвідував Путін і яка понад 10 років проводить незаконні розкопки на об'єкті культурної спадщини України в Криму.

Зокрема, група підозрюваного проводила незаконні розкопки на площі сотень квадратних метрів, унаслідок чого окупанти зняли так званий культурний шар українського півострова на глибину майже 2 м.

Насамперед мова йде про територію українського археологічного комплексу «Стародавнє місто Мірмекій», що розташоване в районі Керчі.

Як встановила експертиза, під час розкопок пошкодили українську історичну локацію і завдали шкоди на суму понад 200 млн грн.

На підставі отриманих доказів археологу заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне проведення пошукових робіт на об’єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об’єктів культурної спадщини, вчинене з метою пошуку рухомих предметів, що походять із об’єктів археологічної спадщини).

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у міжнародний розшук для притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти культурної спадщини тисячолітньої Української державності.