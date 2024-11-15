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Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль підвищеної прохідності “Зубр”

Бронеавтівка може пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Міноборони допустило до експлуатації бронеавтомобіль підвищеної прохідності “Зубр”
Фото: Міноборони

Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони повнопривідний бронеавтомобіль підвищеної прохідності “Зубр”. Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Зазначається, що цей броньований транспортний засіб мультифункціональний і вирізняється мобільністю, маневреністю та компактними розмірами. 

Крім того, як повідомляє Міноборони, бронеавтівка має посилену незалежну підвіску та неабиякі ходові характеристики, що дозволяє пересуватися на відносно високих швидкостях складними ділянками місцевості.

Неглибокі водні перешкоди – також не є проблемою для подолання на цьому бронеавтомобілі.

Броня та конструкція “Зубра” забезпечує захист військовослужбовців від уражень стрілецькою зброєю та мінімізує травмування водія і пасажирів при підриві машини на міні чи ворожому фугасі.

Конструкція автомобіля дозволяє встановлювати додаткові системи озброєння, використовувати його для транспортування особового складу та евакуації поранених.

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