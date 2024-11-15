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У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби

Командирської згоди для подачі рапорту не потрібно - запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин. 

У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби
застосунок для українських військовослужбовців «Армія+»
Фото: Генштаб

У застосунку Армія+ запрацювала функція подачі рапорту на зміну місця служби. 

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони. 

"Тепер військовослужбовці можуть швидко й без зайвої бюрократії подати рапорт на переведення в іншу частину. Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", - йдеться в повідомленні.

Для подачі рапорту знадобиться військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від частини, куди військовий планує переведення. Додатково може знадобитись висновок ВЛК для переведень через стан здоров’я.

Командирської згоди, як і Армія ID командира, для подачі рапорту не потрібно - запит автоматично надсилається в Кадровий центр ЗСУ, де його розглянуть протягом 72 годин. 

В окремих випадках Кадровий центр напряму звертається до командирів військових частин за погодженням. Зокрема, для переведення між тиловими або між бойовими бригадами. Також погодження потрібне, якщо військовий є офіцером або займає офіцерську посаду. 

У разі відмови в Армія+ обов’язково вказуються чіткі причини. Наприклад, переведення заборонені для військових, які прослужили у своїй частині менше 6 місяців або з моменту попереднього переведення за ініціативи військового минуло менше року. Всі підстави для відмови чітко визначені Постановою Кабінету міністрів від 12.11.2024 №1291. 

Раініше також повідомлялося, що в застосунку Армія+ додали 5 нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових. Зокрема мова про непрості ситуації, як-от травми чи повернення з полону.

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