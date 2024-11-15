Уночі захисники збили ракету і 25 БпЛА. Вранці ворог підняв у небо бомбардувальники

У ніч на п'ятницю росіяни запустили по Україні дві ракети Х-59/69 (з акваторії Чорного моря по Одеській області) і 29 дронів (з району Приморсько-Ахтарська).

Станом на 8:30 підтверджено збиття однієї ракети і 25 БпЛА. Про це повідомили в Повітряних силах.

"Переважну більшість повітряних цілей збито на Одещині. Також протиповітряна оборона працювала у Миколаївській, Кіровоградській та Тернопільській областях", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram Результати роботи ППО

Внаслідок удару по Одеській області пошкоджені будинки і авто. Є загибла і поранені.

Станом на 8:48 в деяких областях України оголошена ракетна загроза. У небі перебуває до восьми бомбардувальників.