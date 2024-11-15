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Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до України

Це сприятиме візитам представників бізнесу, організацій та установ.

Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до України
Фото: medium.com

Державний департамент Сполучених Штатів вперше від початку повномасштабного вторгнення змінив рекомендації щодо відвідування України американськими громадянами.

Як зазначається на сайті держдепу, відтепер на території 9 областей (Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська) діє не четвертий рівень загрози "не подорожуйте", а третій "обміркуйте подорож".

У дипломатичному відомстві наголошують, що перелічені регіони залишаються об'єктами ракетних та дронових атак, проте можливості протиповітряної оборони та віддаленість від зони бойових дій дозволяють трохи послабити безпекові рекомендації.

Посол України у США Оксана Маркарова назвала це рішення "хорошими новинами для українсько-американського бізнесу" та заявила, що це полегшить візити в Україну організацій та установ.

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