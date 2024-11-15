Держдеп США знизив рівень ризику подорожей до України

Державний департамент Сполучених Штатів вперше від початку повномасштабного вторгнення змінив рекомендації щодо відвідування України американськими громадянами.

Як зазначається на сайті держдепу, відтепер на території 9 областей (Волинська, Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Тернопільська, Рівненська, Хмельницька, Житомирська) діє не четвертий рівень загрози "не подорожуйте", а третій "обміркуйте подорож".

У дипломатичному відомстві наголошують, що перелічені регіони залишаються об'єктами ракетних та дронових атак, проте можливості протиповітряної оборони та віддаленість від зони бойових дій дозволяють трохи послабити безпекові рекомендації.

Посол України у США Оксана Маркарова назвала це рішення "хорошими новинами для українсько-американського бізнесу" та заявила, що це полегшить візити в Україну організацій та установ.