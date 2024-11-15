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Кім Чен Ин наказав масово виробляти в КНДР безпілотники-камікадзе

Ймовірно, у розвитку цієї технології Північній Кореї допомагає Росія.

Кім Чен Ин наказав масово виробляти в КНДР безпілотники-камікадзе
Лідер КНДР Кім Чен Ин
Фото: EPA/UPG

Північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував випробування дронів-камікадзе та наказав запровадити масове виробництво цієї зброї в країні та змінити під неї військову теорію.

Як пише Reuters, КНДР долучиться до "гонитви дронів" на тлі переконання у важливості та перспективності цього типу озброєння, викликаного масовим використанням БПЛА на полі бою та в тилу російсько-української війни.

Експерти підозрюють, що технічну консультацію щодо розробки дронів-камікадзе Пхеньяну надає Москва. КНДР нещодавно ратифікувала угоду про взаємну оборону з Росією, що максимізує військове співробітництво двох диктатур. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припускає, що за участь у війні проти України корейських військових Росія розплачується з Північною Кореєю інформацією про технології.

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