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Росія розплачується з КНДР за ресурси ракетними технологіями, ‒ Рютте

Це становить небезпеку не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії

Росія розплачується з КНДР за ресурси ракетними технологіями, ‒ Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

За участь північнокорейських військових у війні проти України та постачання боєприпасів і ракет Росія розплачується з КНДР переданням технологій, зокрема ракетних. 

Про це у брюссельській штаб-квартирі НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте, пише Укрінформ.

Це становить небезпеку не лише для європейської частини НАТО, а й для Сполучених Штатів, Південної Кореї та Японії, підкреслив генсек. 

За словами Рютте, до обходу санкцій проти Росії також залучений Китай. Пекін оставляє Кремлю товари подвійного призначення, що допомагає військовій машині Москви. 

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Окрім того, Іран передає РФ дронові технології та здійснює інші постачання. Росія розплачується грішми, і це допомагає Ірану продовжувати зусилля з дестабілізації Близького Сходу.

“Тож ми бачимо, що Євроатлантичний та Індо-Тихоокеанський регіони не є двома відокремленими театрами, вони стають дедалі більш об’єднаними. Те, що відбувається в Україні, відбивається зараз глобально. Це означає, що ми маємо дотримуватися нашого курсу, наростити оборонне виробництво, ... зробити більше у вимірі витрат, і зробити більше, щоб переконатися, що Україна може перемогти”, ‒ додав Рютте.

  • Вчора стало відомо, що Північна Корея ратифікувала договір про взаємну оборону з Росією, який диктатори Володимир Путін та Кім Чен Ин підписали у червні. Ратифікований договір зобов'язує кожну сторону прийти на допомогу іншій у разі збройного нападу.
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