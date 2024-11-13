Росія знову вдарила по Харкову БпЛА. Поранені люди (оновлено)

Російська армія знову вдарила безпілотниками по Салтівському району Харкова. Ударів було декілька. Перший припав поблизу торговельного центру.

Унаслідок цього удару пошкоджено машини і скління будівлі. Про нього повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олеги Сунєгубов.

"Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса", – повідомив згодом мер.

О 12:29 Терехов повідомив про нову атаку дроном. Він влучив у будинок. Відомо про чотирьох поранених (спершу були дані про двох).

"У Салтівському району потрапляння ворожого БПЛА у багатоквартирний житловий будинок. Без пожежі", – сказав мер.