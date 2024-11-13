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Росія знову вдарила по Харкову БпЛА. Поранені люди (оновлено)

Ворог запустив два дрони.

Росія знову вдарила по Харкову БпЛА. Поранені люди (оновлено)
Фото: відкриті дані

Російська армія знову вдарила безпілотниками по Салтівському району Харкова. Ударів було декілька. Перший припав поблизу торговельного центру. 

Унаслідок цього удару пошкоджено машини і скління будівлі. Про нього повідомили мер міста Ігор Терехов та голова ОВА Олеги Сунєгубов.

"Біля з місцем прильоту поряд з ТЦ пошкоджено більше двадцяти припаркованих машин, контактну мережу тролейбуса", – повідомив згодом мер. 

О 12:29 Терехов повідомив про нову атаку дроном. Він влучив у будинок. Відомо про чотирьох поранених (спершу були дані про двох).

"У Салтівському району потрапляння ворожого БПЛА у багатоквартирний житловий будинок. Без пожежі", – сказав мер. 

  • Атаки дронами по Харкову ворог проводить другий день поспіль. Вчора Росія атакувала два райони міста. Поранень зазнали троє людей.
  • За даними прокуратури, для обстрілу ворог використав новий тип дрона.
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