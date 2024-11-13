Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці

Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

Як повідомили у КМВА, точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили.

За попередніми даними адміністрації, для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія.

Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини.

Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години.

"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко.