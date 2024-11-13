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Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці

Для атаки ворог застосував ракети та дрони різних типів.

Окупанти завдали ракетно-дронового удару по Києву уперше за понад два місяці
Мобільна бригада ППО ДФТГ на Київщині
Фото: Макс Требухов

Росія вперше за останні 73 дні завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних ракет та до десятка дронів ворога.

Як повідомили у КМВА, точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили. 

За попередніми даними адміністрації, для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування, балістичні ракети KN-23/KN-24/Іскандер-М, безпілотники типу Shahed/Герань/Гербера/Пародія. 

Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу БпЛА зі східного напрямку. В цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. 

Коли ракети вже заходили на Київ, противник одночасно завдав балістичного удару по столиці. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. Повітряний удар збройних сил Росії по Києву тривав понад 2 години. 

"Станом на цю хвилину інформації щодо руйнувань чи потерпілих в Києві не надходило. Прошу киян бути особливо уважними до сигналів повітряних тривог. В Київській області ще триває повітряна тривога, пов'язана із загрозою БпЛА. Не виключено, що дрони змінять курс на Київ. Не ігноруйте. Бережіть себе", – наголосив начальник КМВА Сергій Попко. 

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