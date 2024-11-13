У Києві працює ППО. Ворог запустив ракети

Російська армія спрямувала на Київ ракети. Міська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.
До цього Повітряні сили попередили про ракетну загрозу. Перша ракета постійно змінювала курс.
Протиповітряна оборона спрацювала і в області, повідомили в ОВА.
"У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", – закликав начальник адміністрації.
Влада Києва повідомила, що в місті превентивно можуть впровадити відключення світла. Цей крок уже застосовували позавчора, коли ворог також випустив ракети.