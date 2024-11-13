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У Києві працює ППО. Ворог запустив ракети

У столиці превентивно можуть відключили світло. 

У Києві працює ППО. Ворог запустив ракети
Ракета PAC 3 MSE комплексу Patriot
Фото: Raytheon

Російська армія спрямувала на Київ ракети. Міська влада повідомила про роботу протиповітряної оборони.

До цього Повітряні сили попередили про ракетну загрозу. Перша ракета постійно змінювала курс. 

Протиповітряна оборона спрацювала і в області, повідомили в ОВА.

"У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтеся інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати в мережу роботу наших захисників! Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги", – закликав начальник адміністрації.

Влада Києва повідомила, що в місті превентивно можуть впровадити відключення світла. Цей крок уже застосовували позавчора, коли ворог також випустив ракети. 

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