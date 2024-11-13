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Уряд Франції офіційно підтвердив надання Україні шести літаків Mirage

Поставки заплановані на першу половину 2025 року.

Уряд Франції офіційно підтвердив надання Україні шести літаків Mirage
Mirage 2000-5F
Фото: Army Recognition

Французький уряд офіційно підтвердив, що Україна отримає шість винищувачів Mirage-2000-5F, які будуть технічно модифіковані для адаптації до бойових умов війни з Росією.

Як пише Army Recognition, літаки обладнають боєприпасами класу повітря-земля, а також поліпшать електронні системи. Поставки Mirage відбудуться у першій половині 2025 року, що дозволить українським пілотам та технікам завершити навчання.

За словами французького парламентаря Франка Гілетті, Україна отримає літаки на умовах "пакету повної підтримки", який закладено у бюджет країни. 

  • Президент Франції Емманюель Макрон анонсував передачу Україні літаків Mirage у червні цього року.

  

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