Голова Англіканської церкви йде у відставку

Голова Англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі заявив, що йде у відставку.

“Отримавши люб’язного дозволу Його Величності Короля, я вирішив залишити посаду архієпископа Кентерберійського”, - йдеться у повідомленні.

Велбі зазначив, що його обов'язок - виконувати свої конституційні та церковні обов’язки, тому точні терміни будуть визначені після завершення перегляду необхідних зобов’язань.

“Останні кілька днів відновили моє давнє й глибоке почуття сорому за історичні провали захисту Англіканської церкви. Майже дванадцять років я намагався запровадити вдосконалення. Про те, що було зроблено, мають судити інші”, - зауважив архієпископ.