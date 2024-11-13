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Голова Англіканської церкви йде у відставку

Таке рішення пов'язано із звинуваченнями у приховуванні насильства.

Голова Англіканської церкви йде у відставку
Джастін Велбі
Фото: АР

Голова Англіканської церкви, архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі заявив, що йде у відставку.

“Отримавши люб’язного дозволу Його Величності Короля, я вирішив залишити посаду архієпископа Кентерберійського”, - йдеться у повідомленні.

Велбі зазначив, що його обов'язок - виконувати свої конституційні та церковні обов’язки, тому точні терміни будуть визначені після завершення перегляду необхідних зобов’язань.

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“Останні кілька днів відновили моє давнє й глибоке почуття сорому за історичні провали захисту Англіканської церкви. Майже дванадцять років я намагався запровадити вдосконалення. Про те, що було зроблено, мають судити інші”, - зауважив архієпископ.

  • Троє членів Синоду Англіканської церкви ініціювали петицію щодо відставки Архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.
  • Його активно критикують за те, що Англіканська церква та він особисто намагалися приховати історію Джона Сміта – організатора дитячих християнських таборів, якого звинуватили у сексуальному та інших видах насильства щодо не менш ніж 115 хлопчиків та юнаків у 80-х роках минулого століття.
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