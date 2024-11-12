Очільника Англіканської церкви закликають піти у відставку

Троє членів Синоду Англіканської церкви ініціювали петицію щодо відставки духовного очільника вірян Архієпископа Кентерберійського Джастіна Велбі.

Як пояснює Reuters, клірика активно критикують за те, що церква та він особисто намагалися приховати історію Джона Сміта - організатора дитячих християнських таборів, якого звинуватили у сексуальному та інших видах насильства щодо не менш ніж 115 хлопчиків та юнаків у 80-х роках минулого століття.

Велбі стверджує, що не знав про злочинну діяльність Сміта, проте група єпископів, які вимагають відставки архієпископа, переконані, що це не відповідає дійсності. Петиція про відставку очільника церкви вже зібрала майже 3 тисячі підписів.