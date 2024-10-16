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Зірку збірної Франції та "Реала" звинуватили у зґвалтуванні

Мбаппе підозрює, що це помста колишнього клубу за судовий позов. 

Зірку збірної Франції та "Реала" звинуватили у зґвалтуванні
Кіліан Мбаппе
Фото: EPA/UPG

Футболіста збірної Франції та мадриського "Реала" Кіліана Мбаппе звинувачують у вчиненні злочину сексуального характеру під час його перебування на відпочинку у столиці Швеції Стокгольмі.

Як пише The Guardian, прокуратура міста підтвердила відкриття справи, проте не розкрила ім'я підозрюваного через слідчу таємницю. Проте ЗМІ стверджують, що за зґвалтуванням може стояти зірковий гравець.

Сам Мбаппе через соціальні мережі назвав будь-які закиди на свою адресу "фейковими новинами" та натякнув, що за поширенням наклепу стоїть його колишній клуб "Парі Сен-Жермен". На думку футболіста, таким чином парижани чинять тиск на нього перед початком слухань позову щодо невиплати командою 55 мільйонів євро заробітної плати. 

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