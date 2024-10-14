Ліга націй. Україна – Чехія (1:1). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 14 жовтня, збірна України з футболу зіграє проти Чехії у четвертому турі Ліги націй.

Михайло Мудрик йде в обіграш під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

59. Хай йому грець! Шапаренко відкрився під пас, отримав його від Мудрика і наважився на удар – чехи заблокували...

58. Черговий невдалий кутовий у виконанні наших майстрів.

57. Мудрик непогано пройшов флангом і виконав простріл, але м'яч вийшов на кутовий.

56. Дві заміни у складі Чехії: Гложек і Лінгр вийшли замість Провода й Черни.

55. Українці контролювали м'яч, аж раптом Таловєров вирішив виконати довгий пас – м'яч тепер у збірної Чехії. Бездарна дія від Максима.

Найбільше дивує фізична підготовка збірної Чехії. Наш суперник несеться за кожним м'ячем без жодних пауз.

54. Шапаренко подумав, що він Чак Норріс, тому високо підняв ногу, щоб виконати пас, але просто погладив м'яч, обрізавшись.

53. Довбик ледь не отримав шанс на другий гол, але не зміг зорієнтуватися, тому втратив і шанс, і м'яч.

Артееееееееееееееем Дооооооооооооовбииииииииииик!!!!!!!!!!!! Форвард фактично з місця пробив і зміг розвести м'яч і ворота по різних кутах – 1:1.

Довбик біля м'яча.

Усі помолилися?

Конопля отримав пас від Зубкова й у боротьбі з Крейчі змусив чеха зіграти рукою.

52. ПЕНАЛЬТІ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Здається, що наше "золоте покоління" ще не прокинулося після перерви... Чехи атакують, пресингують, а українці нічого не роблять, щоб якось вплинути на результат.

47. Шульц опинився перед воротами українців і намагався виконати елегантний пас на партнера по команді, але Таловєров холоднокровно перехопив м'яч.

Коментатори поєдинку повідомили, що Гуцуляк перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує.

46. Чехи активно розпочали другу 45-хвилинку, організувавши атаку на наші ворота. Кутовий біля воріт Трубіна.

Другий тайм розпочався!!!

Світлини з першого тайму матчу.

Фото: EPA/UPG Микола Матвієнко в дії під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик грає в обороні під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Фото: EPA/UPG Михайло Мудрик йде в обіграш під час матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Фото: EPA/UPG Максим Таловєров у матчі проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Основні статистичні показники першого тайиу (Україна – Чехія): володіння м'ячем (51:49), удари (4:7), удари в площину воріт (1:3), кутові (2:1), фоли (4:4).

Перерва!!!

45. Іспанський арбітр додав 4 хвилини до першого тайму.

Спокійно, не все ще втрачено, бо арбітр зафіксував офсайд!!! Живемо.

Гооооооооооооол! Крейчі першим опинився на м'ячі після сейву Трубіна і відправив того у ворота... UPD. ГОЛ СКАСУВАЛИ.

44. Відповідь від українців. Таловєров і Степаненко притисли Хорна, утворивши українську канапку.

Крейчі ще той покидьок... Влетів коліном у нирки Зубкову, зваливши нашого гравця на газон. (Не)шановний арбітр розвів руками, сигналізуючи, що це перший фол чеха, тому зараз без жовтої картки.

43. Зубков лежить на газоні...

42. ААААААААА!!!!!!! Судаков віддав вкрай майстерний пас у штрафний під тиском двох чехів. Мудрик відтер Вітіка корпусом, опинився на ударній позиції і пробив прямо у руки Коваржа з близької відстані під кутом.

На трибунах сидить засмучений Андрій Шевченко...

38. Матвієнко отримав м'яч на фланзі й виконав довгий пас. Напевно, Микола намагався подати у штрафний, але ледь не вразив праву "дев'ятку". Могло б і залетіти.

37. Черни трішки обікрав Забарного в центрі поля, але судячи з усього, бігти не захотів, тому одразу пробив по воротах. Таке собі тренування для Трубіна.

36. Довбиииииииик! Артем отримав тонкий пас від Шапаренка у штрафному суперника і пробив, але переграти голкіпера не зміг. Після цього боковий арбітр підняв прапорець, сигналізуючи про положення поза грою.

35. Хуууууууууух! Черв, як то кажуть, виліз нізвідки перед воротами Трубіна й непогано пробив – м'яч пролетів поруч зі стійкою.

34. Мудрик отримав м'яч на фланзі, протягнув його, обіграв суперника, вийшов на ударну позицію і пробив... Усе було добре, але удар відверто не вдався. Жахливий удар.

32. Цоуфал якісно розтягнув наш захист на правому фланзі й подав у штрафний майданчик суперника, але зробив це неточно.

31. Шапаренко намагався прострілити на Довбика, але м'яч полетів прямо Коваржа. Миколо, точніше потрібно.

30. Судаков занадто багато взяв на себе, намагаючись елегантно прокинути м'яч перед штрафним суперника, але його обікрали.

Мишко, ми з любов'ю!:)

29. Бекхем з Аліекспрес (Михайло Мудрик) подав у штрафний майданчик, але м'яч не долетів до аресата.

28. Судаков між двома чехами красиво прокинув м'яч, отримав по ногах і заробив штрафний удар.

26. Знову правим флангом атакували українці. Конопля подумав, що Зубкову 20 років, тому безбожно загнав Сашка у фланг своїм пасом. Вінгер "Шахтаря" примудрився відпасувати назад, але на пас у відповідь Юхим уже не встиг.

25. Ну скільки ж можна!!!! Українці зусиллями Зубкова вийшли у контратаку. Довбик отримав м'яч і закинув обережно на Мудрика, який з декількох метрів не зміг пробити по воротах.

24. Шапаренко показав, що коштує-таки 300 мільйонів (цього разу привіт Ігорю Суркісу:). Микола віддав шикарний розрізний пас на Коноплю, який забіг у штрафний майданчик і прострілив на Довбика. Артем же не зміг дочекатися "круглого" – чехи відбилися.

23. Заміна у складі збірної Українии: замість Олексія Гуцуляка на поле вийшов Олександр Зубков.

22. Черни непогано пройшов правим флангом (привіт Матвієнку!) і покотив у центр штрафного майданчика, але Таловєров зміг заблокувати м'яч.

Хлопці, зірки ви наші неймовірні!... Тепер потрібно відіграватися і перемагати хоча б заради Олексія Гуцуляка!

Гуцуляка виносять з поля на ношах. Здоров'я Гуцуляку.

Лікарі на полі.

Під час подачі з кутового Олексій зіштовхнувся з Соучеком головою і впав на газон без свідомості.

18. Гуцуляк лежить без свідомості...

17. Гооооооооооооол!!! Відчували... Черв скористався відскоком після кутового і прошив Анатолія Трубіна – 0:1.

Фото: EPA/UPG Черв з Чехії святкує гол у ворота збірної України у Лізі націй УЄФА.

Чехи нарощують тиск. Тільки б наші оборонці не посипалися.

16. Видихаємо знову. Черни змістився з флангу в центр і завдав непоганого удару по воротах Трубіна, але не влучив у площину.

Трибуни у Вроцлаві відпраьовують на "відмінно"! Прекрасна атмосфера на стадіоні.

Фото: EPA/UPG Українські вболівальники на стадіоні у Вроцлаві під час матчу Україна – Чехія.

12. Лукаш Провод повірив у себе, вирішивши обіграти Іллю Забарного. Наш кремезний хлопець корпусом відтіснив суперника за поле. Молодчинка.

До слова, Михайла Мудрика ОДРАЗУ зустрічають двоє суперників. Напевно, переглядали підопічні Гашека матч Україна – Грузія.

10. Чехи взяли м'яч під контроль. Грають переважно через Соучека. Такий собі чеський Пірло з Аліекспрес стабільно виконує довгі паси на фланги, розганяючи атаки своєї команди.

Добре, що зараз не показують Сергія Реброва, хоча нам плюс-мінус зрозуміло, що він сказав під час цього епізоду...

8. Артисти... Шульц після скидання з флангу в дотик пробив по воротах Трубіна – Анатолій не зміг зафіксувати м'яч до рук. Той відскочив до Забарного, але Ілля не зміг одразу вибити подалі, тому ледь не привіз гол. Жах!

7. Українці непогано вийшли в атаку через Коноплю, але далі щось пішло не так. Якщо коротко: Юхим не зміг якісно віддати на Гуцуляка.

6. Чехи фактично усією командою, хіба крім голкіпера Коваржа, прийшли до воріт Трубіна. Українці спокійно перекрили вільні зони, змусивши опонентів відійти ближче до центру поля.

Варто також відзначити Довбика. Артем висококласно стягнув на себе захисникв Чехії, зробивши коридор для передачі Михайла Мудрика. Умієте ж, козаки.

5. Небезпечнооооооо!!! Мудрик отримав м'яч, виконав так звані переступи, прокинув суперника і відпасував під удар Шапаренку. Микола пробив у дотик, відправивши м'яч на трибуни з метрів семи до воріт.

4. Українці намагаються контролювати м'яч через короткий пас між захисниками. Матвієнко, Таловєров, Забарний спокійно грають під пресингом чехів.

3. Дякуємо збірній Україні за те, що українці не забувають сходити в аптеку... Трубін вирішив не вибивати м'яч, розігравши того зі Степаненком. Тарас теж не став грати вперед і віддав на Таловєрова. На щастя, каші не зварили, але ж, панове, у нас теж нерви не стальні.

2. Футболіст збірної Чехії у центрі поля намагався обробити м'яч і зовсім "випадково" підіграв собі рукою. Уважніше наступного разу, чоловіче, а зараз йди додому.

1. Українці розіграли м'яч з центру поля! Гуцуляк одразу намагався прорватися у штрафний майданчик, але пройти Соучека не зміг. Респект за спробу.

Матч розпочався!!!

21:44. Як думаєте, Реброва звільнять після сьогоднішнього поєдинку?:)

Фото: EPA/UPG Гравці збірної України перед початком матчу проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

21:40. Лунають гімни команд. До старту поєдинку залишилося декілька миттєвостей!

21:37. До слова, капітаном збірної України сьогодні буде Тарас Степаненко.

21:35. Команди уже в підтрибунці. Відчувається, що хлопці розуміють відповідальність за результат. Якщо програють – їх "полоскатимуть" доооооооооооооовго!

21:30. Хвилинка футбольної вікторини. Пам’ятаєте чеха Томаша Гюбшмана? Так-так, той, що катав за «Шахтар». Зараз цей чоловік працює у збірній Чехії і пару хвилин як поговорив з нашим Рустамом Худжамовим. Не вірите? Осьо нижче підтвердження!

🇨🇿 Tomáš Hübschman 🤝 Рустам Худжамов 🇺🇦 @ceskarepre_cz pic.twitter.com/F6QSaYYj1z — Ukrainian Association of Football (@uafukraine) October 14, 2024

21:25. Козаки приїхали на базу!!! Не підведіть, хлопці.

21:15. Півгодини до гри! Максимальна готовність!

21:05. Ми одні кайфуємо від фоток роздягальні збірної України?!

21:03. Ще трішки цифр. Чехія – 46-та у рейтингу збірних ФІФА, а Україна – 24-та. Команди зустрічалися між собою 6 разів, з яких по два рази перемагали обидві команди, ще 2 поєдинки завершилися внічию.

21:00. Tarczynski Arena – саме на цьому стадіоні Україна сьогодні у статусі номінального господаря зіграє проти Чехії. Гляньте на красунчика!

Фото: Дан Балашов/УАФ Tarczynski Arena, Вроцлав, Польща.

20:55. До речі, наші хлопці сьогодні зранку провітрилися перед грою. Ловіть пару кадрів з ранкового променаду збірної України.

Фото: Дан Балашов/УАФ Олексій Гуцуляк й Артем Довбик.

Фото: Дан Балашов/УАФ Микола Шапаренко й Ілля Забарний.

Фото: Дан Балашов/УАФ Гравці збірної України з футболу під час прогулянки.

20:50. Одинадцятка команди Чехії: Коварж - Боржіл, Крейчі, Вітік - Провод, Черв, Соучек, Цоуфал - Шульц, Хорн, Черни.

20:45. До вашої уваги склад збірної України на гру проти Чехії: Трубін - Конопля, Таловєров, Забарний, Матвієнко - Степаненко, Судаков, Шапаренко - Гуцуляк, Довбик, Мудрик. Головне питання: "Де Калюжний???"

20:40. Ловіть справді важливу новину і не плутайте!:) Сьогодні наші козаки зіграють у жовтому коплекті форми, а чехи – у червоному.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної України на гру проти Чехії у Лізі націй УЄФА.

Фото: Пресслужба УАФ Форма збірної Чехії на гру проти України у Лізі націй УЄФА.

20:35. Розпочнемо одразу з турнірної таблиці нашої групи! На щастя, 11-го жовтня, у п'ятницю, українці здолали грузинів, покращивши своє становище у групі 1 (В). Підопічні Сергія Реброва залишаються на дні квартету з трьома очками в активі. Попереду знаходяться албанці (3 очки), чехи (6) і грузини (6).

Фото: Графіка УЄФА Турнірне становище у групі 1 (В) Ліги націй УЄФА.

20:30. Вітаємо, друзі! Сьогодні ми разом з вами спостерігатимемо за матчем четвертого туру Ліги націй УЄФА між Україною і Чехією! Пропонуємо вам згадати, яким був матч між цими командами у другому турі ЛН.

14 жовтня 2024 року. Вроцлав, Польща. «Tarczynski Arena». Початок матчу – о 21.45. Температура повітря +8С.

Ласкаво просимо на матч четвертого туру Ліги націй (дивізіон В) групи 1 між Україною і Чехією.

Стартові склади:

Україна: Трубін, Конопля, Таловєров, Забарний, Матвієнко, Степаненко, Судаков, Шапаренко, Гуцуляк, Довбик, Мудрик.

Головний тренер – Сергій Ребров (Україна).

Чехія: Коварж, Боржіл, Крейчі, Вітік, Провод, Черв, Соучек, Цоуфал, Шульц, Хорн, Черни.

Головний тренер – Іван Гашек (Чехія).

Арбітр - Гільєрмо Куадра (Іспанія).