Усик, Берінчик, Чухаджян: чемпіонські бої українців у 2024 році

Денис Берінчик та Олександр Усик захищатимуть свої чемпіонські пояси в один день, а Карен Чухаджян отримає другий шанс стати чемпіоном світу. Коли та проти кого боксуватимуть наші спортсмени, які шанси у кожного з них, ексклюзивні прогнози від віцепрезидентки Ліги професійного боксу України Аліни Шатернікової – у матеріалі від LB.ua.

Другий шанс Чухаджяна

Доля завжди дає другий шанс тим, хто плідно працює. Саме такий випадок у тандема Чухаджян – Сенченко, адже тільки завдяки злагодженій роботі боксера і тренера український проспект отримав свій другий шанс боксувати за титул чемпіона світу.

Фото: Premier Boxing Champions Карен Чухаджян і Джарон Енніс під час битви поглядів.

Суперником буде той самий американець Джарон Енніс. Чому саме він? Тому що на початку 2023 року українець поступився йому у поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі.

У протистоянні з Чухаджяном Еннісові вперше за кар'єру довелося пройти всі 12 раундів: він став переможцем одноголосним рішенням суддів із розгромною перевагою – 120:108 на всіх суддівських картках. До цього в усіх 12-раундових поєдинках американець перемагав достроково.

Фото: Showtime Карен Чухаджян під час першого поєдинку проти Джарона Енніса.

Після цієї поразки Чухаджян здобув три перемоги й знову виборов шанс боксувати за чемпіонський пояс. Цей поєдинок точно не буде таким, як перший. Єдине, що залишилось незмінним, – це статус Карена, адже він так само буде андердогом. Втім, можливо, це плюс для нашого боксера, адже від нього не будуть чекати перемоги, як, наприклад, чекають від Олександра Усика в реванші з Ф’юрі. Безумовно, ми всі вболіваємо за наших боксерів, тож, за умови переможного результату, Чухаджян стане героєм, а якщо програє – усі це зрозуміють.

Для Карена це протистояння – виклик, до якого він точно готовий краще, ніж першого разу. Тепер він має більше часу на підготовку – Карен уже пройшов етап підготовки у Києві та вирушив до Німеччини на спаринги. Крім того, він уже боксував з Еннісом і точно подивився цей бій не один раз. Якщо правильно попрацювати над помилками, то цілком ймовірно, що Чухаджяну вдасться здолати американця цього разу.

«Були призначені торги між командою Карена і компанією Matchroom, яку понад рік представляє Енніс. Британці хотіли за невеликі гроші виграти право на проведення цього поєдинку. Так сталось, що німці запропонували більшу цифру і саме вони виграли право на проведення бою Чухаджян – Енніс. Але потім, коли розпочались перемовини безпосередньо по двобою, виявилось, що обов’язковою складовою бою Енніса має бути трансляція на DAZN. А DAZN має ексклюзивний контракт із Matchroom, тому єдиний вихід для Matchroom – викупити в німців право проведення. Це була одна з найкращих бізнес-історій, де німці все ідеально прорахували.

Філадельфія – це штат, звідки родом Енніс, там все зроблено під нього, навіть дату забронювали під нього. Сторона чемпіона, тобто Енніса, розуміє високі ризики цього поєдинку. Карен уже боксував з Еннісом, тому вони знають, наскільки потужний наш український боксер. Крім того, вони розуміють, скільки неприємних моментів може бути вже у другому поєдинку між цими боксерами. На мій погляд, Карен подорослішав після першого поєдинку. Він подорослішав як боксер. Чухаджян може бути більш досконалим, ніж у першому поєдинку. Там були малі терміни підготовки. Зараз усе йде за планом. В’ячеслав Сенченко, його тренер, задоволений тим, як все йде.

Тут важливі всі дрібниці. Наприклад, щоб боксувати в США в Карена має бути робоча віза. Щоб посольство викликало тебе на робочу візу, адвокати, які готують документи для посольства, мають це зробити оперативно. Matchroom затягували цей процес. Відповідно, довелося вмикати адвокатів збоку Карена. Вони “наїхали” на Matchroom для того, аби ті пришвидшились. Тільки нещодавно вони підтвердили, що нарешті Карена можна записувати на відвідування американського посольства. Скоріш за все це буде в Празі. Я розповідаю такі деталі, для того, щоб люди розуміли, скільки є нюансів навколо одного поєдинку. Поки що все йде за планом», – пояснює Шатернікова.

Фото: boxingscene.com Український боксер Карен Чухаджян під час зважування.

Бій між Чухаджяном й Еннісом відбудеться 9 листопада у Філадельфії, США.

Перший захист титулу Берінчика

Наприкінці травня 2024 року Берінчик роздільним рішенням суддів переміг мексиканця Наваретте та став володарем титулу чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі.

Фото: Top Rank Денис Берінчик після перемоги над Емануелем Наваретте.

Як повідомив сам Денис у своєму Інстаграмі, захист титулу він проведе наприкінці цього року, в андеркарді поєдинку Усик – Ф’юрі. Суперник – британець Джозеф Кордіна (17-1, 9 КО). Однак, цього поєдинку може й не бути, повідомила Lb.ua віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.

«Вірогідність проведення бою Берінчик – Кордіна така ж сама, як проведення захисту титулу Берінчика проти будь-якого боксера з рейтингу WBO. На сьогодні перемовини між промоутером Берінчика і Кордіни не розпочалися. Хтось закинув інформацію в Інстаграм і це перепостили. Кордіна – боксер Едді Хірна. Спочатку йшла мова про бій Берінчика з Чемберленом, але не склалось. Відповідно має бути хтось інший, але Джо Кордіна взагалі програв свій останній бій технічним нокаутом і втратив титул чемпіона світу. Чи може президент WBO затвердити зараз бій Берінчика з Кордіною? Так, Кордіна є в рейтингу, але він програв достроково в останньому поєдинку. Якщо слідувати класичним правилам професійного боксу, то боксер, який програв останній поєдинок, не може провести наступний бій за титул чемпіона світу. Бувають винятки, але на сьогодні взагалі немає ні контракту на цей бій, немає нічого.

Запитайте у Дениса, або нехай його хтось запитає про те, контракт він підписав із цим суперником чи ні? Доки не підписаний контракт, доки немає санкціонування від WBO, це все нічого не вартує. У цій ваговій категорії все дуже швидко змінюється. Спочатку всі мріють про один бій, але потім не складається, тож на цю мить навіть не можу уявити, хто з чинного списку може бути суперником для Дениса.

Так, згода між оргкомітетом Саудівської Аравії на рахунок того, що в андеркарді Усик – Ф’юрі буде Денис Берінчик, вже є. Сторони домовились, тому Денис буде там боксувати, але контракту і початку перемовин щодо потенційного суперника поки що немає», – уточнила колишня чемпіонка світу.

Фото: К2 Promotions Денис Берінчик.

Берінчик точно захищатиме титул і точно робитиме це 21 грудня, в андеркарді шоу Усик – Ф’юрі, втім ім’я суперника й надалі залишається загадкою.

До речі, в андеркарді можна буде побачити бій ще одного українського боксера Сергія Богачука. Українець проведе поєдинок у першій середній вазі проти Ісраїла Мадрімова з Узбекистану. Хоч на кону поєдинку не стоятиме жодних титулів, цей бій буде цікавим і конкурентним.

«Це буде дуже класний, але складний бій для Богачука, адже це виклик. Думаю, якщо він переможе, то наступний поєдинок у нього буде за звання чемпіона світу. Це буде найскладніший поєдинок для Богачука, бо Мадрімов реально крутий по всім показниках боксу. Це буде протистояння двох найкращих бійців цієї вагової категорії», – пояснює Шатернікова.

Усик – Ф’юрі 2

Найбільш очікуваною подією боксерської спільноти, звісно, стане реванш Олександра Усика з Тайсоном Ф’юрі. Важливо сказати, що на кону вже не стоятиме титул абсолютного чемпіона світу, адже наприкінці червня 37-річний український боксер звільнив титул IBF у надважкій вазі, тому втратив звання абсолюта.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі.

Переможець бою отримає пояси WBC, WBA та WBO у надважкій вазі. Цікаво, що суперники знову зустрінуться на Kingdom Arena в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, де проходив перший поєдинок боксерів.

Українець вже розпочав свій тренувальний табір, зазначає Аліна Шатернікова.

«Команда Олександра виїхала на початку вересня. Олександр приєднався до них пізніше, адже команда виїжджає завжди першою, аби все облаштувати, підготувати всі побутові моменти. Зараз за планом йде тренувальний процес. Не скажу, що я постійно на зв’язку з Олександром, але нещодавно, наприклад, подарувала одному хлопцю в реабілітаційному центрі футболку Усик – Ф’юрі, яку я купила в Саудівській Аравії. Хлопець одягнув цю футболку, а я сфотографувала і відправила фото Сашку. Він записав дуже миле відео у відповідь.

Щодо його підготовки, знаю від його директора Сергія Лапіна, що все йде за планом, усі в гарному настрої відпрацьовують ті завдання, які покладені на табір.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час першого бою з Тайсоном Ф'юрі.

Цей поєдинок буде більш відповідальним для Олександра, адже багато чемпіонів такого рівня завжди говорили й говорять досі, що захищати титул завжди складніше. Уся увага світу буде прикута до цього бою і Саша вже знає, що таке удари від Тайсона Ф’юрі. Усик уже розуміє швидкість британця, маневровість і всі загрози, які він може нести. Я не думаю, що Тайсон Ф’юрі щось змінить у матчі-реванші, адже він уже в тому боксерському віці, коли не буде змінювати стиль ведення бою. Це буде той самий Тайсон Ф’юрі, який був у травні, але просто більш мотивований вигравати кожен раунд. Сашко має знову його дурити, діставати своїми ударами й бути переконливим», – пояснила Шатернікова.

Бій Усика і Ф’юрі заплановано на 21 грудня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

У 2024-му ми побачимо одразу декілька надважливих боїв за участю українців. Про усі важливі деталі перед боями, безпосередньо про поєдинки читайте на Lb.ua.