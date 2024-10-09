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Шатернікова про наступний бій Берінчика: «Не факт, що його суперником буде саме Кордіна»

Денис Берінчик битиметься в андеркарді поєдинку Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі.

Шатернікова про наступний бій Берінчика: «Не факт, що його суперником буде саме Кордіна»
Денис Берінчик (ліворуч) з рукавичками на благодійному аукціоні.
Фото: Світлана Хімій

Віцепрезидентка Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова не підтвердила Lb.ua інформацію про те, що Денис Берінчик битиметься проти британця Джозефа Кордіни у своєму наступному поєдинку. 

«Вірогідність проведення бою Берінчик – Кордіна така ж сама, як проведення захисту титулу Берінчика проти будь-якого боксера з рейтингу WBO. На сьогодні перемовини між промоутером Берінчика і Кордіни не розпочалися.  Хтось закинув інформацію в Інстаграм і це перепостили. Кордіна – боксер Едді Хірна. Спочатку йшла мова про бій Берінчика з Чемберленом, але не склалось. Відповідно має бути хтось інший, але Джо Кордіна взагалі програв свій останній бій технічним нокаутом і втратив титул чемпіона світу. Чи може президент WBO затвердити зараз бій Берінчика з Кордіною? Так, Кордіна є в рейтингу, але він програв достроково в останньому поєдинку. Якщо слідувати класичним правилам професійного боксу, то боксер, який програв останній поєдинок, не може провести наступний бій за титул чемпіона світу. Бувають винятки, але на сьогодні взагалі немає ні контракту на цей бій, немає нічого», – сказала вона. 

Водночас Денис Берінчик опублікував у своїх соцмережах інформацію про те, що битиметься проти Кордіни.

«Запитайте у Дениса, або нехай його хтось запитає про те, контракт він підписав із цим суперником чи ні? Доки не підписаний контракт, доки немає санкціонування від WBO, це все нічого не вартує. У цій ваговій категорії все дуже швидко змінюється. Спочатку всі мріють про один бій, але потім не складається, тож на цю мить навіть не можу уявити, хто з чинного списку може бути суперником для Дениса», – додала Аліна. 

Однак, колишня чемпіонка світу підтвердила, що свій наступний поєдинок Берінчик проведе в андеркарді бою Усик – Ф’юрі. 

«Так, згода між оргкомітетом Саудівської Аравії на рахунок того, що в андеркарді УсикФ’юрі буде Денис Берінчик, вже є. Сторони домовились, тому Денис буде там боксувати, але контракту і початку перемовин щодо потенційного суперника поки що немає», – пояснила Шатернікова. 

За її словами, боксер уже розпочав свій тренувальний збір за кордоном.

«Вони виїхали за кордон для того, аби Берінчик не був залученим у світське життя. Він повинен знову бути спортсменом. Робота професійного спортсмена – тренуватися зранку та ввечері. Зараз підтягується повна фізична підготовка. На той період, коли вже буде потрібно думати про спаринги, його промоутер домовиться з кимось із претендентів», – підсумувала Шатернікова. 

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня в саудівському Ер-Ріяді. Про найбільш важливі бої українських боксерів у 2024 році – на Lb.ua.

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