Помер відомий футболіст Анатолій Коньков

Відомий футболіст, тренер та функціонер Анатолій Коньков помер на 76-му році життя.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

“На 76-му році життя помер відомий футболіст, тренер та функціонер, майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, заслужений працівник фізичної культури і спорту України Анатолій Дмитрович Коньков”. - йдеться у повідомленні.

Анатолій Коньков народився 19 вересня 1949 року у Хрустальному (Красний Луч).

Він виступав на позиції півзахисника за “Авангард” (Краматорськ), “Шахтар” (Донецьк) та столичне “Динамо”.

За ігрову кар'єру Коньков 4 рази був чемпіоном СРСР, володарем Кубка СРСР, Кубка володарів кубків УЄФА, та Суперкубка УЄФА.

Крім того, він провів 47 матчів та забив 8 голів за збірну СРСР. У складі збірної він став срібним призером Євро-1972 та бронзовим призером Олімпіади-1976.

Як тренер Коньков очолював “Таврію”, “Шахтар”, СК “Миколаїв”, “Ворсклу”, “Сталь” та “Інтер” (Азербайджан). Також був головним тренером молодіжної збірної України та провів сім матчів на чолі національної збірної України (три перемоги та чотири поразки).