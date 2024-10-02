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Ліга чемпіонів: майбутні суперники "Шахтаря" оформили розгромні перемоги

"Боруссія Дортмунд" і "Брест" забивали багато, "Арсенал" здолав "ПСЖ". 

Ліга чемпіонів: майбутні суперники "Шахтаря" оформили розгромні перемоги
Фото: EPA/UPG

Другий тур оновленої футбольної Ліги чемпіонів розпочався із сенсації: дебютант турніру французький "Брест", який є одним із суперників донецького "Шахтаря", обіграв "РБ Зальцбург" з розгромним рахунком 4:0.

Не тішить "гірників" і перспектива зустрічі із дортмундською "Боруссією": "джмелі" не лишили каменя на камені від шотландського "Селтіка" - 7:1, хет-трик ще в першому таймі оформив Адеємі.

Лондонський "Арсенал", шлях якого теж перетнеться з українським чемпіоном, довів, що є найнезручнішим суперником для "Парі Сен-Жермен". Англійці без травмованого Олександра Зінченка комфортно переграли французів вдома 2:0.

Буксує поки ще один прийдешній опонент "Шахтаря" - нідерландський "ПСВ". Після поразки від "Ювентуса" команда спромоглася лише на нічию зі "Спортингом" 1:1.

Єдиний відвертий невдаха вечора серед суперників "помаранчево-чорних" - це "Янг Бойз". Швейцарці були биті "Барселоною" 0:5.

В інших матчах, які цікавили українских вболівальників вже трохи менше, "Ман Сіті розгромив "Слован" 4:0, "Баєр" мінімально обіграв "Мілан" Паулу Фонсеки, "Інтер" поклав чотири сухі м'ячі сербській "Црвені Звезді", а "Штутгарт" та "Спарта Прага" сильнішого не виявили - 1:1.

  • "Шахтар" у середу зіграє із чинним переможцем Ліги Європи - італійською "Аталантою". 
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