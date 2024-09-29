Уполювати акулу не вдалося: як Рагімов поступився Боришпольцю

Вчора, 28 вересня, у Києві відбувся вечір боксу. У головному протистоянні вечора зустрілися двоє українських проспектів - Назрі Рагімов та Андрій Боришполець. Боксери змагалися за пояси чемпіона України та WBC UKRAINE у першій напівсередній вазі. Про перебіг бою, переможців і рукавички з підписом Леннокса Льюїса – на LB.ua.

Андрій Боришполець змагається проти Назрі Рагімова під час вечора боксу.

Зустріч двох добрих знайомих

Андрій Боришполець та Назрі Рагімов добре ладнають поза рингом, тож їхнє очне протистояння можна було назвати зустріччю двох добрих знайомих. Проте, так могло здатися лише до самого поєдинку, коли бійці обмінювались компліментами на адресу один одного.

У ринзі ж розпочалася справжня битва. Боришполець, якого в народі прозвали «акулою», до поєдинку був андердогом, проте вже з першого раунду показав, що повністю зосереджений на суперникові та готовий дати йому конкурентний бій.

З початком протистояння зал немов поділився на дві фан-зони – одні вигукували «Назрі», а інші – «Акула».

Фото: Top Boxing Generation Андрій Боришполець завдає удар під час бою проти Назрі Рагімова.

Після чотирьох раундів рахунок у протистоянні був нічийним, що свідчило про майстерність обох боксерів. Уже у наступному, пʼятому раунді, на обличчі Назрі почала зʼявлятись перша кров – “автографи” від Боришпольця. Втім, у кутку Андрія цей факт сприйняли без особливої ейфорії. Не поспішай, сконцентруйся», – підказували тренери Боришпольця.

Упродовж бою «акула» чітко виконував вказівки свого головного тренера Олега Олександровича Скрипніка. Рагімова теж не пас задніх – він працював джебом та час від часу перевіряв печінку суперника. Після восьмого раунду стало відомо, що саме Боришполець лідирує у сутичці - два рефері віддавали перевагу йому, один – Рагімову.

Фото: Top Boxing Generation Назрі Рагімов атакує під час бою проти Андрія Боришпольця.

«Попереду чемпіонські раунди, працюємо», – підказали у кутку Андрія. Саме у цих чемпіонських раундах розпочалася справжня бійка. Суперники не відмовлялися від обмінів ударами, постійно загострюючи.

Фото: Top Boxing Generation Андрій Боришполець святкує перемогу.

Обидва боксери втрималися на ногах, відбоксувавши усі раунди. Рішення суддів – 95:95, 97:93 та 96:94 – перемога Андрія Боришпольця.

Варто відзначити, що Назрі Рагімов після поєдинку висловив на адресу свого суперника слова поваги.

«Усе добре, це хвилини слави Андрія. Я радий за нього. Памʼятаю себе, коли виграв перший пояс… Теж ледь не зійшов з розуму. Сьогодні всі медалі й вітання йому. Я теж хотів перемогти, але, мабуть, він хотів цього більше», – сказав Рагімов після поєдинку.

Новий чемпіон емоцій не стримував.

«Я дякую усім, усім, хто вірив і хто не вірив – це зробило мене сильнішим. Дякую моєму тренеру Олегу Олександровичу за віру та допомогу. Дякую моєму супернику. Назрі – молодий хлопець, дуже сильний. Він справді показав класний бій. Я дуже важко тренувався – у мене було по три тренування на день. Я не міг програти, бо тоді підвів би усіх. Я дуже серйозно підійшов до цього бою. «Акула» повертається і тепер я буду ще сильнішим», – розповів Боришполець.

Що далі для чемпіона?

В ексклюзивному коментарі LB.ua Боришполець назвав імена тих, з ким хотів би провести наступні поєдинки.

«Яніс Куриленко, Данило Лозан та Василь Чеботар – ось трійка тих, з ким хотів би боксувати далі. Цих трьох хотів би приземлити», – зазначив Боришполець.

До слова, саме Куриленко повинен був боксувати з Андрієм Боришпольцем, а поєдинок Данила Лозана мав стати головною подією цього вечора боксу. Однак, за місяць до шоу промоушен повідомив про зміни – Лозан вибув із карду, бо поїде представляти Україну на Чемпіонаті Європи до 22 років. Бій Боришпольця та Куриленка скасували, оголосивши про протистояння першого з Рагімовим.

Фото: Top Boxing Generation Данило Лозан (праворуч) у поєдинку проти Андрія Боришпольця (ліворуч).

Крім того, Боришполець уже зустрічався з Лозаном. У грудні 2023 року Данило святкував перемогу над Андрієм технічним нокаутом у сьомому раунді. Тож, ймовірно, на нас чекає реванш Боришполець – Лозан 2.

Як закінчились інші поєдинки вечора боксу?.

Яніс Куриленко (12-1, 8 КО) переміг Геннадія Гітлана (Молдова) (3-15, 0 КО) одноголосним рішенням суддів.

Павло Юськів (6-0, 2 КО) переміг Олексія Тимченка (3-4–1, 2 КО) одноголосним рішенням суддів.

Рамазан Муслімов (4-0, 3 КО) переміг Івана Юхту (3-9–1, 2 КО) одноголосним рішенням суддів.

Павло Сабун (1-0) переміг Данііла Мансурова (2-1–1, 1 КО) одноголосним рішенням суддів. Для Сабуна цей бій був дебютним у професійному боксі.

Всеволод Сліпченко (7-2, 3 КО) нокаутував Дмитра Ковальова (1-1, 1 КО) у першому раунді.

Олександр Дрозд (6-0, 2 КО) переміг Євгена Костенка (1-8, 1 КО) одноголосним рішенням суддів.

Юрій Стрілецький (2-0, 0 КО) переміг Давида Колова (0-3, 0 КО) одноголосним рішенням суддів.

Раміз Железняк (4-2-1, 1 КО) переміг Дмитра Дмитракова (0-8, 0 КО) одноголосним рішенням суддів.

Благодійний аукціон

Під час вечора боксу організатори також провели благодійний аукціон, щоб зібрати кошти на авто для Збройних сил України. Найдорожчим лотом вечора стали рукавички з автографом Леннокса Льюїса, які продали за 300 тисяч. Усього на благодійному аукціоні вдалося вторгувати 715 тисяч гривень.

Фото: Top Boxing Generation Рукавички з підписом Леннокса Льюїса.

Наступне боксерське шоу відбудеться у грудні цього року у Києві.