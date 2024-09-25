Битва за корону: п’ятірка кращих боксерів хевівейту після бою Джошуа – Дюбуа

Цими вихідними Даніель Дюбуа шокував світ своєю перемогою над Ентоні Джошуа та гучно заявив про себе у суперважкому дивізіоні. Чи закінчить кар’єру Ентоні Джошуа, кого слід остерігатись Олександру Усику та як зараз виглядає п’ятірка кращих боксерів суперважкої вагової категорії – у матеріалі Lb.ua.

Переконлива перемога Дюбуа над Джошуа

Чи міг хтось ще минулого тижня сказати, що Даніель Дюбуа без проблем пройде Ентоні Джошуа? Якщо й були такі, то їх було мало. Увесь світ був переконаний у тому, що олімпійський чемпіон Джошуа, який має величезний досвід у боксі, здобуде перемогу.

Проте, були й ті, хто ставив на молодого Дюбуа. Наприклад, український проспект Арам Фаніян. Він із самого початку був впевненим, що у цьому протистоянні тріумфуватиме саме Даніель.

«Я розумів, що Дюбуа переможе, бо він молодший та агресивніший ніж Джошуа. До того ж усі чудово знають, що в хевівейті все вирішує один удар, а у Джошуа взагалі немає «трималки» – він пропускає і падає. Це ми вже бачили з Руїзом, в якого дуже швидкі руки. Так сталось і з Дюбуа, в якого і джеб потужний, і правою він добряче бʼє», – сказав Фаніян, володар титулу WBO Global у першій напівсередній вазі.

Усе просто: Даніелю лише 27, і з кожним поєдинком він виглядає все краще й краще. Ентоні водночас перебуває на фінальному етапі своєї кар’єри. Цікаво, що і Дюбуа, і Джошуа зазнали поразки від українського чемпіона Олександра Усика, тільки от пережили вони цю подію по-різному.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Усик у бою проти Ентоні Джошуа.

Для Ентоні це був момент, коли він зламався. Британець був упевнений у своїй перемозі як у першому бою, так і у другому поєдинку, але, на жаль для нього, цього не сталося. Він змінив тренера, проте ментальний стан боксера був питанням відкритим. Крім того, Ей Джей має те саме «кришталеве підборіддя», яке просто не може приймати надпотужні удари, зокрема, як у випадку з Дюбуа.

Фото: EPA/UPG Українець Олександр Усик у бою проти Даніеля Дюбуа.

Даніель же після поразки від Усика став сильнішим. Щобільше, британець і досі стверджує, що виграв той поєдинок, тож ментально він відчуває себе, мабуть, номером один у суперважкій вазі.

Чого чекати від реваншу Усик – Дюбуа?

Якщо забігти далеко наперед, то, очевидно, нас очікує реванш Усика з Дюбуа. Щоправда, для цього Усику спочатку потрібно перемогти у другому поєдинку з Тайсоном Ф’юрі.

Тоді Усик, який володіє трьома головними титулами – WBC, WBA та WBO – зустрінеться із Дюбуа, який є чинним чемпіоном за версією IBF у надважкій вазі. Відповідно, нас знову чекатиме бій за титул абсолютного чемпіона світу.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик (ліворуч) під час битви поглядів із Даніелем Дюбуа.

Ми запитали в експертів, як закінчиться ймовірний реванш між Дюбуа та Усиком.

«Якщо буде другий бій між Усиком та Дюбуа, то зараз я не можу впевнено сказати, що Усик точно переможе. Реванш між ними насправді буде дуже цікавим», – переконаний Арам Фаніян.

«Так це буде інший бій, це буде дуже небезпечний для Олександра бій, тому що Дюбуа набирає від бою до бою. Він молодий і на підйомі», – пояснив колишній чемпіон світу, а нині тренер з боксу В’ячеслав Сенченко.

Чи зможе Джошуа повернутися?

Відповідь на це питання уже дав сам британець. Він відчуває в собі сили йти далі й переконаний, що зможе знову поборотись за чемпіонський титул. Зараз Ентоні 34 роки. Для суперважковаговика це ще точно не «пенсійний» вік, тож Джошуа зможе боксувати ще 4-5 років.

Фото: EPA/UPG Британський боксер Ентоні Джошуа під час виходу на ринг у бою з Олександром Усиком.

Інша справа – рівень боксу, який він демонструє і буде демонструвати. Дві поразки від Усика та нокаут від Дюбуа – це все він пережив за останні три роки. Щоб повернутися, йому потрібно спочатку пропрацювати ці поразки. Перевірити себе і свої скіли зараз він може сміливо, адже претендентів на бій з ним достатньо. Зокрема, мова про Паркера, Баколе, Чжилея.

Хто зараз на вершині хевівейту?

Тут відповідь теж очевидна. Олександр Усик – непереможений чемпіон, який на цю мить є номером один у цій вазі. З п’ятіркою кращих уже складніше.

«Для мене 5 кращих у хевівейті зараз виглядає так: 1. Усик, 2. Дюбуа, 3. Ф’юрі, 4. Паркер, 5. Руїс», – сказав Сенченко.

Фото: EPA/UPG Олександр Усик під час пресконференції перед боєм проти Тайсона Ф'юрі.

«Якщо казати про 5 боксерів хевівейту, то, на мою думку, Усик – перший, далі – Фʼюрі, потім – Дюбуа, четвертий – Вайлдер. П’ятим, напевно, залишимо Джошуа», – додав Фаніян.

Lb.ua теж залишає для вас свою підбірку з п’яти кращих боксерів надважкої ваги:

1. Усик;

2. Дюбуа;

3. Ф’юрі;

4. Паркер;

5. Джошуа.