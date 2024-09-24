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Український гонщик Лев Крутоголов посів шосте місце на Чемпіонаті світу з картингу у Великій Британії

Це найкращий результат в історії українського автоспорту. 

Український гонщик Лев Крутоголов посів шосте місце на Чемпіонаті світу з картингу у Великій Британії
Лев Крутоголов перед стартом змагань.
Фото: UkrKarting

12-15 вересня у Великій Британії міжнародна автомобільна федерація FIA провела 60-й у своїй історії Чемпіонат світу з картингу

Про це повідомляє UkrKarting.

Одним з учасників став українець Лев Крутоголов. Усього на змаганнях на трасі PFi (Paul Fletcher International) взяли участь 262 драйвери з 59 країн світу. 

Українець Лев Крутоголов під час змагань.
Фото: UkrKarting
Українець Лев Крутоголов під час змагань.

Лев нещодавно увійшов до складу італійської команди Energy Corse, яка вже підготувала таких пілотів, як Джордж Рассел, Алекс Албон, Ландо Норріс, Макс Ферстаппен та Кімі Антонеллі.

Фінал, до якого потрапили лише 36 кращих, пройшов під проливним дощем. Лев Крутоголов продемонстрував свої здібності керування машиною в дощових умовах, обігнавши 19 суперників. У підсумку він фінішував на 6 місці. 

Лев Крутоголов під час виступу на змаганнях.
Фото: UkrKarting
Лев Крутоголов під час виступу на змаганнях.

На сьогодні це – найкращий результат для українських гонщиків у світовому картингу. 

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