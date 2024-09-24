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Київське "Динамо" завтра розпочне боротьбу в Лізі Європи

У новому форматі турніру кияни зіграють 8 матчів основного раунду для завоювання путівки в плей-офф. 

Київське "Динамо" завтра розпочне боротьбу в Лізі Європи
ФК Динамо Київ
Фото: EPA/UPG

Київський футбольний клуб "Динамо" завтра розпочне виступи в основному раунді другого за рангом єврокубка - Ліги Європи.

Жеребкування відбулося ще 30 серпня. Так, у новому форматі турніру кияни зіграють 8 матчів основного раунду для завоювання путівки в плей-офф. Чотири поєдинки кияни зіграють вдома і ще чотири – на виїзді. Загальний етап триватиме з вересня до січня. 

Найсерйознішими суперниками на старті виглядають римські "Лаціо" та "Рома", німецький "Хоффенхайм" та іспанський "Реал Сосьєдад".

Тренерський штаб "Динамо" заявив на турнір 30 футболістів. Серед них і новачки команди – оборонець Браян Себальйос, хавбеки Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Олександр Піхальонок і форвард Едуардо Герреро. П'ятеро гравців потрапили до заявки за списком Б – народжених 1 січня 2003 року та пізніше.

Заявка "Динамо" на основний етап Ліги Європи 2024/25:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Вівчаренко, Дячук, Попов, Караваєв, Тимчик, Себальйос, Михавко, Біловар, Дубінчак

Півзахисники: Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Брагару, Піхальонок, Михайленко

Нападники: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко

Домашні поєдинки "Динамо" гратиме в німецькому Гамбурзі.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet пропонує на перемогу киян у Лізі Європи коефіцієнт - 80,00. Головний фаворит наразі – лондонський "Тоттенхем" із 5,50.

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