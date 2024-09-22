Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
Бюджет—2025: кошти на оборону та дороги. Зарплати і пенсії не збільшать
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
На Донеччині загинув ексрадник Залужного Олександр Никитюк
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Експерт з енергетики Олександр Харченко: Найскладніше цієї зими буде Харкову, Києву та Одесі
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Зеленський вважає, що Україні потрібен свій патріархат
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
Глибинна травма та інтелектуальна лінь
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
У Бельгії та Люксембургу знайшли майже 400 паспортів українців, посольство розшукує власників
Про удар по Торопцю
Про удар по Торопцю
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ГоловнаСпорт

Шахова Олімпіада: збірні Індії майже забезпечили собі золоті медалі

Передостанній день шахової Олімпіади, яка триває в Будапешті, виявився вельми нещасливим для українських збірних.

Шахова Олімпіада: збірні Індії майже забезпечили собі золоті медалі
Доммараджу Гукеш з Індії під час шахової Олімпіади.
Фото: EPA/UPG

Чоловіча команда, яка грала проти вірменів, мусила перемагати за будь-яку ціну для того, щоб мати шанс поборотися за медалі. Цього разу вперше вихідним залишився Василь Іванчук

Андрій Волокитін під час шахової партії.
Фото: Федерація шахів України
Андрій Волокитін під час шахової партії.

Лідер команди Андрій Волокитін білими не зміг отримати перевагу після дебюту. Партія швидкого перейшла до чотирьох турового закінчення, і суперники швидко оформили мир.

Руслан Пономарьов чорними у захисті Каро-Канн чітко зрівняв гру, але боротися за перемогу був не в змозі. І тут гра тривало недовго, суперники погодилися на нічию.

І лише невтомний Антон Коробов після прориву в центрі завдав потужного удару конем. Після цього його суперник, досвідчений Габріел Саргсян, розгубився і припустився помилки. Антон чітко реалізував перевагу.

Українці Володимир Онищук (ліворуч), Наталія Букса (по центру) і Євгенія Долуханова у Будапешті, Угорщина.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Українці Володимир Онищук (ліворуч), Наталія Букса (по центру) і Євгенія Долуханова у Будапешті, Угорщина.

Далі сталося те, що прогнозувати було складно. Треба ж було такому статися, що Володимир Онищук, який до того не зазнав жодної поразки, цього разу поступився. Він перейшов у трохи гірше турове закінчення, але триматися там можна було спокійно. Та чи Володимир розслабився, чи, навпаки, його підвели нерви, але він дозволив королю суперника проникнути у свій табір, тому змушений був скласти зброю. Таким чином, нічия – 2:2. Шанси українців на медалі розтанули, як торішній сніг.

Володимир Онищук під час шахової партії.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Володимир Онищук під час шахової партії.

А збірна Індії перемогла рейтинг-фаворитів турніру американців – 2,5:1,5 – і практично забезпечила собі золоті медалі. Особливо разючою було перемога претендента на титул чемпіона світу Доммараджу Гукеша над Фабіано Каруаною, який мав поточний другий рейтинг після  Магнуса Карлсена. Також білими виграв Арджун Ерігайсі – у Леньєра Домінгеса. Скоротив розрив Веслі Со, але цього було замало.

Збірна Узбекистану поступилася китайцям –1,5:2,5. Це позбавило узбеків шансів повторити успіх дворічної давнини.

Перед останнім туром ситуація на Олімпіаді така: Індія – 19 очок з 20, Китай – 17, Словенія – 16, а місця з четвертого по одинадцяте розділяють 8 команд, в тому числі й українська. У останньому турі наші хлопці грають із сербами.

А от  жіноча збірна України досить неочікувано поступилася американкам. Не допомогла й традиційна перемога Наталії Букси, яка чорними взяла гору над Іриною Круш. Довгий час львів'янка перебувала під тиском білих, та ближче до першого контролю досягла рівноваги. Потім Ірина припустилася фатальної  помилки й замість виграшної позиції отримала програшну. Наталія ж довела партію до перемоги.

Юлія Осьмак під час шахової Олімпіади.
Фото: Ukrainian Chess Federation
Юлія Осьмак під час шахової Олімпіади.

Юлія Осьмак мала усі шанси на нічию, але її невірний  62-й (!) хід призвів до поразки. Також поступилася й Анна Ушеніна. А нічия Інни Гапоненко матч не врятувала – 1,5:2,5 на користь американок.

Серед лідерів збірна Казахстану сенсаційно зіграла унічию з командою Грузії. Причому всі шахістки розійшлися миром. Індія обіграла Китай і знову захопила лідерство. Тепер становище команд таке: Індія та Казахстан – по 17 очок з 20, Польща та США – по 16, а українки ділять місця з десятого по 20-те. Завтра на них чекає матч зі збірною Румунії.

Петро Марусенко, Міжнародний майстер з шахів
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies