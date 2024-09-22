Шахова Олімпіада: збірні Індії майже забезпечили собі золоті медалі

Передостанній день шахової Олімпіади, яка триває в Будапешті, виявився вельми нещасливим для українських збірних.

Чоловіча команда, яка грала проти вірменів, мусила перемагати за будь-яку ціну для того, щоб мати шанс поборотися за медалі. Цього разу вперше вихідним залишився Василь Іванчук.

Фото: Федерація шахів України Андрій Волокитін під час шахової партії.

Лідер команди Андрій Волокитін білими не зміг отримати перевагу після дебюту. Партія швидкого перейшла до чотирьох турового закінчення, і суперники швидко оформили мир.

Руслан Пономарьов чорними у захисті Каро-Канн чітко зрівняв гру, але боротися за перемогу був не в змозі. І тут гра тривало недовго, суперники погодилися на нічию.

І лише невтомний Антон Коробов після прориву в центрі завдав потужного удару конем. Після цього його суперник, досвідчений Габріел Саргсян, розгубився і припустився помилки. Антон чітко реалізував перевагу.

Фото: Ukrainian Chess Federation Українці Володимир Онищук (ліворуч), Наталія Букса (по центру) і Євгенія Долуханова у Будапешті, Угорщина.

Далі сталося те, що прогнозувати було складно. Треба ж було такому статися, що Володимир Онищук, який до того не зазнав жодної поразки, цього разу поступився. Він перейшов у трохи гірше турове закінчення, але триматися там можна було спокійно. Та чи Володимир розслабився, чи, навпаки, його підвели нерви, але він дозволив королю суперника проникнути у свій табір, тому змушений був скласти зброю. Таким чином, нічия – 2:2. Шанси українців на медалі розтанули, як торішній сніг.

Фото: Ukrainian Chess Federation Володимир Онищук під час шахової партії.

А збірна Індії перемогла рейтинг-фаворитів турніру американців – 2,5:1,5 – і практично забезпечила собі золоті медалі. Особливо разючою було перемога претендента на титул чемпіона світу Доммараджу Гукеша над Фабіано Каруаною, який мав поточний другий рейтинг після Магнуса Карлсена. Також білими виграв Арджун Ерігайсі – у Леньєра Домінгеса. Скоротив розрив Веслі Со, але цього було замало.

Збірна Узбекистану поступилася китайцям –1,5:2,5. Це позбавило узбеків шансів повторити успіх дворічної давнини.

Перед останнім туром ситуація на Олімпіаді така: Індія – 19 очок з 20, Китай – 17, Словенія – 16, а місця з четвертого по одинадцяте розділяють 8 команд, в тому числі й українська. У останньому турі наші хлопці грають із сербами.

А от жіноча збірна України досить неочікувано поступилася американкам. Не допомогла й традиційна перемога Наталії Букси, яка чорними взяла гору над Іриною Круш. Довгий час львів'янка перебувала під тиском білих, та ближче до першого контролю досягла рівноваги. Потім Ірина припустилася фатальної помилки й замість виграшної позиції отримала програшну. Наталія ж довела партію до перемоги.

Фото: Ukrainian Chess Federation Юлія Осьмак під час шахової Олімпіади.

Юлія Осьмак мала усі шанси на нічию, але її невірний 62-й (!) хід призвів до поразки. Також поступилася й Анна Ушеніна. А нічия Інни Гапоненко матч не врятувала – 1,5:2,5 на користь американок.

Серед лідерів збірна Казахстану сенсаційно зіграла унічию з командою Грузії. Причому всі шахістки розійшлися миром. Індія обіграла Китай і знову захопила лідерство. Тепер становище команд таке: Індія та Казахстан – по 17 очок з 20, Польща та США – по 16, а українки ділять місця з десятого по 20-те. Завтра на них чекає матч зі збірною Румунії.