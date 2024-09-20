Платіні пропонує змінити правила футболу та зменшити кількість гравців на полі

Експрезидент УЄФА вважає, що достатньо буде по 10 гравців у команді.

Мішель Платіні, який наразі є радником президента Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів, а до цього обіймав посаду президента УЄФА, вважає, що треба змінити сучасні футбольні правила.

Про це повідомляє RMC Sport.

Платіні запропонував зменшити кількість гравців, які перебувають на полі.

"Можливо, нам варто прибрати по одному футболісту в кожній команді та грати вдесятьох. У минулому столітті грали командами по 11 осіб, але тоді гравці бігали менше й повільніше, ніж сьогодні. Тоді вони були слабшими фізично. Тому, можливо, було б непогано зменшити кількість гравців. Це звільнить простір на полі", – пояснив Платіні.

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