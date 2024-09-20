Платіні пропонує змінити правила футболу та зменшити кількість гравців на полі

Мішель Платіні, який наразі є радником президента Міжнародної федерації асоціацій професійних футболістів, а до цього обіймав посаду президента УЄФА, вважає, що треба змінити сучасні футбольні правила.
Про це повідомляє RMC Sport.
Платіні запропонував зменшити кількість гравців, які перебувають на полі.
"Можливо, нам варто прибрати по одному футболісту в кожній команді та грати вдесятьох. У минулому столітті грали командами по 11 осіб, але тоді гравці бігали менше й повільніше, ніж сьогодні. Тоді вони були слабшими фізично. Тому, можливо, було б непогано зменшити кількість гравців. Це звільнить простір на полі", – пояснив Платіні.
Які ще нововведення запроваджували у футболі останнім часом
- На Євро-2024 було впроваджено нове правило, яке забороняє усім футболістам, окрім капітанів команд, спілкуватися з арбітром.
- Цього року також було змінено формат Ліги чемпіонів. Основна його відмінність полягає у відсутності системи групового етапу змагань. Раніше у груповому етапі ЛЧ брали участь 32 учасники, розділені на вісім квартетів. У новому ж форматі, починаючи з сезону 2024/2025, 36 клубів братимуть участь у новій стадії Ліги чемпіонів.
- У лютому Міжнародна рада футболу (IFAB) ухвалила рішення про запровадження синьої картки, яку даватимуть за умисний зрив атаки суперника і незгоду з арбітром. За це порушення футболіста вилучатимуть з поля на 10 хвилин. ФІФА після цього виступила із заявою, в якій наголошується, що нововведення не буде стосуватися елітного футболу.
- Також у 2016-17 роках було запроваджено зелену картку, яка, на відміну від жовтої або червоної, не показується, але відзначається в протоколі матчу. Вона свідчить про те, що гравець слідує принципам чесної гри (fair play). Уперше зелену картку було запроваджено лише в Серії B чемпіонату Італії з футболу в сезоні 2016\17. Футболіста, який отримає найбільше зелених карток, мають нагородити спеціальним призом після закінчення чемпіонату. Першу в історії зелену картку отримав Крістіан Галано, форвард клубу "Віченца".