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Футзал: збірна України розгромила Анголу на Чемпіонаті світу

Українці здобули першу перемогу на футзальній світовій першості 2024 року.

Футзал: збірна України розгромила Анголу на Чемпіонаті світу
Гравці збірної України з футзалу під час матчу проти Анголи.
Фото: Асоціація футзалу України

Збірна України з футзалу декласувала команду Анголи (7:2) у другому турі групи С на Чемпіонаті світу.

Про це повідомляє УАФ.

У складі «синьо-жовтих» відзначилися Жук, Мельник, Зварич, Чернявський і Швед. Дубль на рахунку Корсуна. Українці забили 3 мʼячі у першому таймі й 4 – у другому.

Перемога над Анголою стала першою для національної команди на цьогорічному ЧС. У першому турі вона поступилася Аргентині – 1:7.

Після другого туру в Аргентини, України й Афганістану по 3 пункти, Ангола розташувалася на дні квартету С без залікових очок.

В останньому турі українці зустрінуться з представниками Афганістану. Матч заплановано на 21 вересня.

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