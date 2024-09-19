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Під час Олімпіади в Парижі п'ять спортсменів здали позитивні тести на допінг

Ще понад 40 випадків антидопінгових порушень виявили перед Олімпіадою.

П'ять спортсменів здали позитивні тести на допінг під час Олімпіади-2024 у Парижі, повідомляє Міжнародне агентство з допінг-тестування (ІТА).

Зазначається, що допінг виявили в аналізах сечі та крові спортсменів, які представляли Ірак, Нігерію, Афганістан, ДР Конго та Болівію.

Зокрема, два випадки застосування допінгу було зафіксовано у дзюдо, ще по одному - в легкій атлетиці, водних видах та боксі. 

Спортсмени, у пробах яких виявили допінг, були відсторонені від змагань, результати двох були скасовані.

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Крім того, ІТА повідомила, що перед Олімпіадою виявили понад 40 випадків порушення антидопінгових правил спортсменами, які мали брати участь у змаганнях.

Під час змагань ІТА зібрала 6,13 тис. аналізів сечі та крові у 4,15 тис. спортсменів. Таким чином, тестування пройшли стали майже 39% спортсменів. Це на 4% більше, ніж у Токіо-2020 та на 10% більше за Ріо-2016.

При цьому майже 90% учасників Ігор принаймні раз брали участь у тестуванні перед змаганнями. Проби зберігатимуться протягом 10 років. Вони можуть бути відкриті та повторно проаналізовані після розробки кращих методів тестування і появи нових даних.

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