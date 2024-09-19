Під час Олімпіади в Парижі п'ять спортсменів здали позитивні тести на допінг

П'ять спортсменів здали позитивні тести на допінг під час Олімпіади-2024 у Парижі, повідомляє Міжнародне агентство з допінг-тестування (ІТА).

Зазначається, що допінг виявили в аналізах сечі та крові спортсменів, які представляли Ірак, Нігерію, Афганістан, ДР Конго та Болівію.

Зокрема, два випадки застосування допінгу було зафіксовано у дзюдо, ще по одному - в легкій атлетиці, водних видах та боксі.

Спортсмени, у пробах яких виявили допінг, були відсторонені від змагань, результати двох були скасовані.

Крім того, ІТА повідомила, що перед Олімпіадою виявили понад 40 випадків порушення антидопінгових правил спортсменами, які мали брати участь у змаганнях.

Під час змагань ІТА зібрала 6,13 тис. аналізів сечі та крові у 4,15 тис. спортсменів. Таким чином, тестування пройшли стали майже 39% спортсменів. Це на 4% більше, ніж у Токіо-2020 та на 10% більше за Ріо-2016.

При цьому майже 90% учасників Ігор принаймні раз брали участь у тестуванні перед змаганнями. Проби зберігатимуться протягом 10 років. Вони можуть бути відкриті та повторно проаналізовані після розробки кращих методів тестування і появи нових даних.