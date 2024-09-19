Легендарний сезон Ярослави Магучіх: як підкорити стрибки у висоту за рік

Сьогодні найбільш успішна українська спортсменка Ярослава Магучіх святкує День народження! У свої 22 роки вона стала олімпійською чемпіонкою, оновила світовий рекорд і перемогла на усіх змаганнях, у яких брала участь.

Фото: EPA/UPG Золота медалістка Ярослава Магучіх з України святкує перемогу у фіналі у стрибках у висоту серед жінок на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2024 року в Римі, Італія, 9 червня 2024 року.

Переможний старт

Усе почалось у Стокгольмі. До першого етапу Діамантової ліги Магучіх як завжди підходила абсолютною фавориткою. Однак, ці змагання ледь не стали провальними для неї. Про все по черзі. Магучіх без проблем подолала кваліфікацію, а от у фіналі й справді змусила своїх фанатів понервувати. Українка вже традиційно пропустила два перші рубежі й з першої спроби взяла висоту 1.94 м.

Фото: EPA/UPG Українка Ярослава Магучіх під час виступу на змаганнях зі стрибків у висоту.

Далі сталось те, чого ніхто не чекав, – Магучіх опинилась на межі вильоту і лише з третьої спроби стрибнула 1.97 м. На висоті у 2 метри Ярослава залишилася віч-на-віч з австралійкою Ніколлою Оліслагерс, яка пропустила планку 1.97 метра. Австралійська стрибунка мусила долати планку, аби зачепитися за трійку призерок. В іншому випадку «золото» здобувала Магучіх.

Австралійка припустилася трьох помилок на висоті 2 метри, відтак «бронза» змагань відійшла українці Ірині Геращенко, а Магучіх опинилася поза конкуренцією в боротьбі за перше місце. Вже у статусі чемпіонки турніру Ярослава зацементувала свою перемогу, подолавши 2-метрову планку.

Захист титулу на Чемпіонаті Європи

Усі дороги ведуть до Рима. Саме столиця Італії приймала Чемпіонат Європи зі стрибків у висоту. Ярослава Магучіх приїхала на змагання захищати свій титул чемпіонки. Все, здавалося, йде за планом, адже українка без проблем подолала кваліфікацію, аж раптом... Ярослава повідомила про травму ноги, яку отримала ще на етапі Діамантової ліги в Стокгольмі. Її участь у фіналі була під великим питанням.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх з України бере участь у фіналі стрибків у висоту серед жінок на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики 2024 року в Римі, Італія, 9 червня 2024 року.

Утім, Ярослава вирішила ризикнути. Найцікавіше розпочалось на висоті 1.95 м – Магучіх підкорила її з першої спроби й перед планкою 1.97 м йшла лідеркою. Позаду неї була представниця Сербії Ангеліна Топич й українка Ірина Геращенко, яка зрештою, стала третьою, не подолавши цю висоту.

Боротьба за «золото» точилась між Магучіх та Топич. Українка взяла наступну планку, 1.99 м, з першої спроби, а її суперниця цю висоту пропускала. Сербці не вдалось підкорити 2.01 м, а Ярослава зробила це з другої спроби, тому захистила титул чемпіонки Європи.

Пригоди у Парижі

Для Ярослави Париж – місто здійснення мрій. 7 липня здійснилась одна з них – на етапі Діамантової ліги Ярослава встановила новий світовий рекорд зі стрибків у висоту.

Фото: x.com/diamond_league Ярослава Магучіх з України позує біля позначки про новий світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок

Подолати його українка змогла після того, як здобула перемогу на змаганнях: у боротьбі з австралійкою Ніколою Оліслагерс Ярослава взяла планку 2.03 м і цього вистачило для перемоги. Після того Магучіх встановила два поспіль рекорди – спершу взяла висоту 2.07 м (з другої спроби) та оновила особистий рекорд зі стрибків у висоту, а потім з першої ж спроби взяла висоту 2.10 м і встановила світовий рекорд.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх із золотою медаллю Олімпійських ігор-2024.

На цьому перемоги Ярослави в Парижі не закінчились. Менш ніж за місяць Магучіх знову тріумфувала в Парижі, на Олімпійських іграх-2024. Цікаво, що «золото» Ігор Ярослава здобула, подолавши лише 2 метри.

Хет-трик у Діамантовій лізі

Переможна хода Ярослави продовжилась у швейцарській Лозанні. Чинна олімпійська чемпіонка тріумфувала з результатом 1,99 метра. Вона стала єдиною з усіх учасниць, кому вдалося взяти цю висоту.

Далі був етап Діамантової ліги у Цюриху. На висоті 1.93 м визначилися всі учасниці подіуму. Ними стали Ніколь Оліслагерс та Ірина Геращенко, яка взяла планку лише з третьої спроби. А ось Ярослава Магучіх після невикористаних двох спроб перенесла планку на 1.96 м. У Магучіх була лише одна спроба, щоб продовжити боротьбу за перемогу на етапі у Цюриху й українці вдалося її реалізувати. Це гарантувало їй «золото» змагань.

Фото: EPA/UPG Ярослава Магучіх з України бере участь у стрибках у висоту серед жінок під час легкоатлетичних зборів Всесвітньої легкоатлетичної Діамантової ліги Weltklasse Zurich у Цюріху, Швейцарія, 5 вересня 2024 року.

Фінальною крапкою від Ярослави став фінал Діамантової ліги, який проходив у бельгійському Брюсселі. Попри дощ, Магучіх без проблем взяла по черзі 1.88, 1.92, 1.95 та 1.97 м. Єдиною суперницею, якій також підкорилися усі ці висоти була австралійка Нікола Оліслагерс. Нікола взяла 1.97 з другої спроби, пропустила планку 1.99, замовивши одразу висоту 2.01 м. Планка 2.01 м тричі не підкорилася обом спортсменкам, проте українка здобула перемогу за меншою кількістю спроб з результатом у 1.97 м і третій рік поспіль виграла Діамантову лігу.

Вітаємо Ярославу з Днем народження та наголошуємо, що єдина її межа – небо.