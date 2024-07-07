Українка Магучіх оновила світовий рекорд стрибків у висоту, який тримався понад 30 років

Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги у Парижі.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх оновила світовий рекорд стрибків у висоту та здобула "золото" етапу Діамантової ліги.

Про це повідомило Суспільне Спорт.

Українка підкорила планку на висоті 2.10 метра. До цього світовий рекорд зі стрибків у висоту серед жінок належав болгарській стрибунці Стефці Костадіновій (2.09 метра), яка встановила його у 1987 році.

⚡ Ukrainian Yaroslava Mahuchikh makes history at the Paris Diamond League by setting a new world record in women's high jump at 2.10 meters. pic.twitter.com/hmSz0DfyR2 — UNITED24 Media (@United24media) July 7, 2024

Крім Магучіх, серед українок на етапі Ліги змагалися Ірина Геращенко і Катерина Табашник. Вони посіли сьоме і чотирнадцяте місця відповідно.

Етап Діамантової ліги проходить у Парижі, Франція.