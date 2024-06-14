Лавський – про срібну нагороду ЧЄ: «Коли їхав на змагання, то думав, що вийти до фіналу – це вже добре»

Срібний призер Чемпіонату Європи зі стрибків у висоту Владислав Лавський у коментарі LB.ua поділився своїми емоціями від виступу на змаганнях у Римі.

«Я дуже радий, що зміг поїхати на ці змагання. Для мене це дебютний дорослий Чемпіонат Європи. Дуже радий, що вдалось вибороти медаль для себе, для України. Радий, що гідно представив нашу країну на таких змаганнях. Я думаю, що в нинішній час, це вагомий внесок. Коли я їхав на Чемпіонат Європи, то думав, що було б добре потрапити в фінал і там стрибнути на початкову висоту. Для мене навіть початкова висота – це вже було трохи зависоко. Потім були спроби на 2.22 м., які теж були моторошними, але все ж таки я впорався. Вже потім на якомусь такому куражі стрибав вище з перших же спроб. Я був в захваті від цього», - сказав Лавський.

Легкоатлет також поділився планами на найближче майбутнє.

«Попереду буде чемпіонат України – це останні відбіркові змагання на Олімпіаду. Я братиму в них участь. Моя головна мета – виконати норматив і поїхати на Олімпіаду. Я стараюсь не загадувати наперед, чи стрибну дуже високо, чи ні. Я відштовхуюсь від ситуації. Звісно, дуже хочеться стрибнути норматив і поїхати на Олімпіаду, а не за рейтингом відібратися. Коли ти їдеш з нормативом, то знаєш, що ти так само претендуєш на фінал, а в фіналі зможеш змагатись далі», – підсумував Владислав.

Нагадаємо, на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики збірна України здобула 6 нагород - 1 золоту, 1 срібну та 4 бронзові медалі.