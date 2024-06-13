На чемпіонаті Європи-2024 з легкої атлетики Україна отримала 6 нагород

З них по одній “золотій” та “срібній”.

Збірна України завершила виступ на ЧЄ-2024 з легкої атлетики, який проходив у Римі з 7 по 12 червня.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

За підсумками чемпіонату збірна України виборола шість нагород.

Нагороди легкоатлетичного Євро-2024 серед українців вибороли:

Ярослава Магучіх здобула "золото" України на цьогорічному чемпіонаті Європи у фіналі стрибків у висоту, взявши планку 2.01 м. Ярослава стала дворазовою чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту, перше “золото” вона виборола у 2022 році.

“Бронзу” у стрибках у висоту здобула Ірина Геращенко, яка з другої спроби подолала висоту 1.95 м.

У стрибках у висоту серед чоловіків Олег Дорощук здобув "бронзу" з результатом 2.26 метра, а "срібло" виборов дебютант Владислав Лавський, який взяв висоту 2.29 метра, повторивши особистий рекорд кар'єри.

Людмила Оляновська виграла "бронзу" 20-кілометрових перегонів на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Вона також здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024.

Михайло Кохан став бронзовим призером з метання молота з результатом 80.18 м.

Всього ж Україну на континентальній першості представляли 46 спортсменів. Вони виступали у 24 видах програми Євро-2024 з легкої атлетики.

Шість медалей України на чемпіонаті Європи – найкращий результат з 2018 року, коли збірна України також здобула шість нагород: одне "золото", чотири "срібла" та одну "бронзу".