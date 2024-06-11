Гвоздик — Бенавідес: друга спроба українця стати чемпіоном світу 

Український боксер Олександр Гвоздик вирушає у свій другий похід за чемпіонськими поясами. У жовтні 2019 року українець в об’єднавчому поєдинку за титули IBF і WBC поступився Артурові Бетербієву й оголосив, що завершує кар’єру. Минуло понад три роки, розпочалася повномасштабна війна — вона й підштовхнула Гвоздика повернутися до рингу.

Олександр заявив, що знову голодний до перемог. За його словами, він сильніший, ніж будь-коли. Крок за кроком українець оформив три дострокові перемоги й знову став в один ряд з кращими боксерами свого дивізіону.

Аби гучно заявити про себе й отримати шанс знову боксувати за пояс чемпіона світу, українцеві треба перемагати наступного суперника. Про бій Гвоздика проти Бенавідеса читайте в матеріалі.

Новий шанс для Гвоздика

Уже цієї суботи українець знову вийде в ринг. Суперник — украй непростий американець, непереможений Девід Бенавідес. 27-річний боксер на професійному рівні провів 28 поєдинків, 24 з яких виграв достроково. З огляду на статистику є одним з найбільших проспектів напівважкого дивізіону.

Фото: instagram.com/alex_gvozdyk Олександр Гвоздик (по центру) після поєдинку.

Давно знайомі суперники

На кону поєдинку Гвоздик — Бенавідес стоятиме титул тимчасового чемпіона світуу напівважкій вазі, яким володіє американець. Саме перед переможцем цього протистояння відкриються двері до пояса чемпіона світу.

Гвоздик і Бенавідес добре знають один одного. Цікаво, що саме американець був спаринг-партнером українця в минулому житті. Девід не соромиться бути компліментарним щодо Олександра, але зазначає, що добре знає слабкі сторони опонента.

«Гвоздик — чудовий боксер. У нього хороший аматорський і професійний досвід, він чемпіон світу. У нього український стиль боксу. Я багато спостерігав за Гвоздиком і кілька разів спарингував з ним в Окснарді. Саме тому дуже добре знаю його стиль. Завжди вивчаю бійців з різними стилями: і класичних боксерів, і нокаутерів. Ніколи не знаєш, у якому стилі вирішить битися твій суперник. Раптом він просто змінить стиль перед боєм. Я маю бути готовим адаптуватися до всього. Мене це не дуже турбує. Боксер чи панчер — я розберуся і з тим, і з іншим», — сказав Бенавідес у коментарі Boxing News 24.

Фото: EPA/UPG Олександр Гвоздик під час процедури зважування.

Гвоздик теж готовий до протистояння. У цьому переконаний президентМикола Ковальчук, який розповівпро підготовку українця.

«Табір для Олександра Гвоздика пройшов дуже плідно. Він зараз у чудовій фізичній формі й має гарний бойовий настрій. Звісно, усвідомлює, що опонент дуже серйозний. На мою думку, потрібно враховувати, що Бенавідес — суперзірка у США й Латинській Америці, у нього відмінний рекорд. Його прізвисько Аль-Монстр не випадкове, а через карколомний удар. Проте варто зазначити, що це перший бій Бенавідеса в новій для нього ваговій категорії. Він завжди був вищим за своїх суперників, але в цьому бою антропометричні дані будуть рівними.

Важливо тут те, що він ніколи не зустрічався в ринзі з боксером такого калібру, такого рівня, як Олександр Гвоздик. Українець — призер Олімпійських ігор, володар титулу чемпіона світу за версією WBC у минулому. До цього бою Олександр підійшов дуже відповідально й серйозно. Я переконаний, що він готовий на 100 %. Окрім того, українець дуже технічний і має потужний удар. Це точно буде цікавий і нелегкий поєдинок для обох боксерів», — сказав Ковальчук.

Прогнози експертів на бій

LB.ua поспілкувався з боксерами й тренерами, які добре знають стилі Бенавідеса й Гвоздика. Ось їхні прогнози на бій.

Сергій Богачук, тимчасовий чемпіон світу за версією WBC у першій середній вазі:

«Я вважаю, Гвоздик виграє цей бій. У нього великий досвід за плечима, є все для того, щоб перемогти. Він технічний, може сильно вдарити. Олександр узагалі дуже хороший боксер. Бенавідеса я памʼятаю, адже у 2018 році він приїжджав на спаринги до Головкіна, ми були в одному залі в США. Він нестандартний боксер, швидкий, бʼє непогані серії ударів. Цей бій буде дуже непростим для Гвоздика. Водночас Олександр готовий боксувати за титул чемпіона світу. Подивіться на його аматорську та професійну карʼєру. Він заслуговує стати чемпіоном світу».

Арам Фаніян, чемпіон світу за версією WBF у першій напівсередній вазі:

«Прогноз на цей бій дати важко. З одного боку, Девід Бенавідеc — дуже потужний боксер, який має великий відсоток нокаутів і заявляє, що розбереться навіть з Канело. З іншого боку, Олександр Гвоздик — призер Олімпіади, колишній чемпіон світу, який має великий любительський і професіональний досвід. Для мене цей бій 50 на 50. Гвоздик цим займається все своє життя. Так, він на 10 років старший за суперника, але там, де не витягне фізично, він візьме досвідом. Перемогти Гвоздик має саме шляхом досвіду. Цей бій є великим шансом для Олександра повернутись у когорту кращих. Наразі, після повернення в бокс, він має гучне ім’я, але ті суперники, яких він уже переміг, були дуже далекі від серйозного рівня. Бій з Бенавідеcом за тимчасовий пояс чемпіона світу — це і вихід на найвищий рівень, і відразу шанс на зустріч з чемпіоном світу».

В’ячеслав Сенченко, тренер Карена Чухаджяна, колишній чемпіон світу за версією WBA у напівсередній вазі:

«Я вважаю, що Бенавідес, скоріш за все, переможе за очками, хоча вболіватиму за Гвоздика. Бенавідеса я вперше побачив у залі Фреді Роуча, який тоді сказав, що цей хлопець талановитий і буде чемпіоном світу. Бенавідес хоч і представляє США, але має мексиканський стиль, працює багато через блок, серійно і має потужний удар. Гвоздик готовий до такого суперника, адже він досвідчений боксер високого рівня, тому я чекаю на конкурентний бій».

Редакція LB.ua вірить у перемогу Олександра Гвоздика. Прогноз спортивної редакції: дострокова перемога українця.