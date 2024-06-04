В Мінмолодьспорту сподіваються на «логічне рішення» Федерації боксу, яка досі не вийшла з IBA, очолюваної росіянином

Виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний, коментуючи цей факт LB.ua, висловив сподівання, що ФБУ «буде принциповою і прозорою у своїй діяльності».

«Мені зовсім не подобається те, що зараз відбувається з Федерацією боксу України. Водночас це громадська організація, яка є захищеною законом від втручання збоку держави. Ми уважно спостерігаємо за тим, які процеси там відбуваються. Я сподіваюся, що ця організація буде спроможною навести лад та ухвалювати рішення прозоро, зрозуміло, логічно і принципово», – зауважив Бідний.

Збірна України з боксу завоювала три олімпійські ліцензії на Олімпіаду в Парижі. На Ігри-2024 поїдуть Олександр Хижняк, Айдер Абдураімов та Дмитро Ловчинський.

Нагадаємо, раніше за вихід Федерація боксу України з IBA в інтерв’ю LB.ua висловлювався й президент World Boxing Борис ван дер Ворст. Він зауважив, що організація першочергово порушує права саме українських боксерів.