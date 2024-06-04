Ще одна зірка у "галактікос": "Реал" офіційно підписав Мбаппе

Мадридський "Реал" офіційно повідомив про підписання контракту з Кіліаном Мбаппе. Зірковий французький нападник стане гравцем "вершкових" на наступний день після завершення контракту з "ПСЖ" 30 червня.

Парижани не отримають за футболіста, який колись обійшовся їм у 180 мільйонів євро, ані цента. Проте заощаджені кошти у "Реала" не затримаються: їм доведеться платити Мбаппе 15 мільйонів євро зарплати на рік плюс підписний бонус у 150 мільйонів, який володарі Кубка чемпіонів виплачуватимуть упродовж усього терміну дії 5-річної угоди.

У соцмережах француз назвав перехід до "Реала" "мрією, яка здійснюється" і заявив, що "нікому не зрозуміти, наскільки я зараз у захваті". Наразі він разом із своєю збірною готується до участі у Євро-2024.