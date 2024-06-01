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«Лунін залишиться на лаві для запасних» – Анчелотті

«Реал» зіграє з «Боруссією» у фіналі Ліги чемпіонів.

«Лунін залишиться на лаві для запасних» – Анчелотті
Фото: EPA/UPG

Головний тренер мадридського «Реалу» Карло Анчелотті підтвердив, що Андрій Лунін залишиться на лаві для запасних у фінальному матчі Ліги чемпіонів, повідомили на офіційному сайті «вершкових».

«Лунін був хворий на грип, і це не дозволяло йому тренуватися або подорожувати з командою. Він буде на лаві запасних, тому так, Куртуа буде на воротах», – розповів Анчелотті.

Фінал Ліги чемпіонів розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Андрій Лунін подякував уболівальникам за підтримку перед фінальним матчем ЛЧ. Про шанси «Реалу» і «Боруссії» читайте в матеріалі LB.ua.

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