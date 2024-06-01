Жіноча збірна України з футболу зіграла внічию із суперницями з Уельсу

Жіноча збірна України з футболу у кваліфікації на Євро-2025 зіграла на виїзді проти команди Уельсу.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

На стадіоні “Парк Скарлетс” у валлійському Лланелі українки обмінялися голами із господарками - 1:1.

Рахунок на 3-й хвилині відкрила нападниця полтавської “Ворскли”, Вероніка Андрухів, а на 64-й хвилині з пенальті рахунок зрівняла Кейлі Бартон.

Українські футболістки стартували у відборі Євро-2025 із перемоги над Косовом (2:0) та поразки від Хорватії (0:1).

Турнірне становище після трьох турів: Уельс - 7 очок, Хорватія - 6, Україна - 4, Косово - 0.

Наступний поєдинок між жіночими збірними України та Уельсу пройде 4 червня в польському містечку Гродзиськ-Великопольський.