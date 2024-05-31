Чинна чемпіонка Європи Бех-Романчук пропустить цьогорічний чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Цьогорічний чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде без участі української чемпіонки в потрійному стрибку Марини Бех-Романчук.
Про це повідомила Марина Бех-Романчук.
“Нещодавно на тренуванні я отримала травму, яка не дозволить мені змагатись найближчим часом( це біль який я не можу терпіти і навантаження тільки погіршать мій стан”, - написала спортсменка.
Бех-Романчук зауважила, що їй довелось відмовитись від чемпіонату Європи заради реабілітації.
Як повідомляє Укрінформ, Бех-Романчук не змагається від середини січня.
Вона вже здобула ліцензію до Парижа в потрійному стрибку, і має дебютувати на Олімпіаді у цій дисципліні після виступів у Токіо в стрибках у довжину, де посіла п'яте місце.
Також на ЧЄ не виступатимуть українська бігунка Вікторія Ткачук і стрибун у висоту Андрій Проценко, причини відсутності наразі невідомі.
У складі збірної України виступатимуть 46 легкоатлетів, серед них чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.