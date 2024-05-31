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Чинна чемпіонка Європи Бех-Романчук пропустить цьогорічний чемпіонат Європи з легкої атлетики.

Бех-Романчук довелось відмовитись від чемпіонату Європи заради реабілітації.

Чинна чемпіонка Європи Бех-Романчук пропустить цьогорічний чемпіонат Європи з легкої атлетики.
Марина Бех-Романчук

Цьогорічний чемпіонат Європи з легкої атлетики пройде без участі української чемпіонки в потрійному стрибку Марини Бех-Романчук.

Про це повідомила Марина Бех-Романчук

“Нещодавно на тренуванні я отримала травму, яка не дозволить мені змагатись найближчим часом( це біль який я не можу терпіти і навантаження тільки погіршать мій стан”, - написала спортсменка.

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Бех-Романчук зауважила, що їй довелось відмовитись від чемпіонату Європи заради реабілітації.

Як повідомляє Укрінформ, Бех-Романчук не змагається від середини січня. 

Вона вже здобула ліцензію до Парижа в потрійному стрибку, і має дебютувати на Олімпіаді у цій дисципліні після виступів у Токіо в стрибках у довжину, де посіла п'яте місце.

Також на ЧЄ не виступатимуть українська бігунка Вікторія Ткачук і стрибун у висоту Андрій Проценко, причини відсутності наразі невідомі.

У складі збірної України виступатимуть 46 легкоатлетів, серед них чемпіонка Європи зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх.

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