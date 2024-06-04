Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
​Винен! За що засудили Дональда Трампа і як це позначиться на його шансах знову стати президентом
Що говорять про нас наші діалекти
Що говорять про нас наші діалекти
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Пастка-22, або Чому США доведеться визначитися зі стратегією щодо України
Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці
Бельгія закликає уряди ЄС підтримати позбавлення Угорщини права голосу у блоці
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
У Франції арештували трьох осіб, які залишили біля Ейфелевої вежі труни з написом "Французькі солдати в Україні"
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Чернишов і Олексій Кулеба можуть стати міністрами, – джерела
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
Китай відповів на ремарки Зеленського про саміт: “Пекін ніколи не роздмухував вогонь війни”
ГоловнаСпорт

Україна зіграла внічию з Німеччиною у контрольному поєдинку перед Євро

Не поступаємось господарям чемпіонату Європи у Нюрнберзі.

Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу провела першу контрольну гру в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. Суперниками підопічних Сергія Реброва стали господарі прийдешнього Євро німці.

Наставник головної команди випробував схему з трьома центральними захисниками: за відсутності Миколенка роль лівого латераля взяв на себе Зінченко, а до Матвієнка та Забарного в центрі доєднався Сваток. У нападі з перших хвилин вийшов Яремчук.

Попри відчутну перевагу Бундестім, українцям вдалося витримати тиск, а у кінцівці зустрічі Довбик, який вийшов на заміну, навіть забив - проте з офсайду, що й зафіксувала бригада арбітрів. Добре відстояв у воротах Трубін: його сейв на останніх секундах зберіг підсумкову нічию.

0:0 - Україна не поступається одному із фаворитів Євро. Далі у команди спаринги із Польщею та Молдовою. А вже 17 червня поєдинком із Румунією для синьо-жовтих розпочнеться чемпіонат Європи.

Збірна України перед матчем
Фото: EPA/UPG
Збірна України перед матчем

Збірна Німеччини перед матчем
Фото: EPA/UPG
Збірна Німеччини перед матчем

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies