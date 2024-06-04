Фото: EPA/UPG

Збірна України з футболу провела першу контрольну гру в рамках підготовки до фінальної частини чемпіонату Європи. Суперниками підопічних Сергія Реброва стали господарі прийдешнього Євро німці.

Наставник головної команди випробував схему з трьома центральними захисниками: за відсутності Миколенка роль лівого латераля взяв на себе Зінченко, а до Матвієнка та Забарного в центрі доєднався Сваток. У нападі з перших хвилин вийшов Яремчук.

Попри відчутну перевагу Бундестім, українцям вдалося витримати тиск, а у кінцівці зустрічі Довбик, який вийшов на заміну, навіть забив - проте з офсайду, що й зафіксувала бригада арбітрів. Добре відстояв у воротах Трубін: його сейв на останніх секундах зберіг підсумкову нічию.

0:0 - Україна не поступається одному із фаворитів Євро. Далі у команди спаринги із Польщею та Молдовою. А вже 17 червня поєдинком із Румунією для синьо-жовтих розпочнеться чемпіонат Європи.

Фото: EPA/UPG Збірна України перед матчем

Фото: EPA/UPG Збірна Німеччини перед матчем

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG