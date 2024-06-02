Військовослужбовець оперативного командування "Схід" лейтенант Дмитро Косатий під час встановлення національного рекорду

Військовослужбовець оперативного командування "Схід" лейтенант Дмитро Косатий встановив рекорд України.

Про це повідомила пресслужба оперативного командування.

Косатий - начальник фізичної підготовки і спорту окремого батальйону РЕБ. Він встановив національний рекорд у силовій вправі "віджимання на брусах за одну годину". Результат - 1580 віджимань.

Встановлення рекорду відбулось у Житомирі, звідки родом військовий.

Фото: ОК "Схід" Військовослужбовець оперативного командування "Схід" лейтенант Дмитро Косатий після встановлення рекорду України

Засновник "Національного реєстру рекордів України" Валентин Щербачов зазначив, що Косатий планує цьогоріч встановити ще два рекорди.

У червні 2023 року військовий уже встановив два рекорди України та рекорд світу з віджимання на кулаках та підтягування.

Своє нове досягнення Косатий присвячує пам'яті полеглих воїнів і товаришам по зброї.