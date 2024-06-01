Борис ван дер Ворст: «Позиція Федерації боксу України дивує World Boxing»

Президент World Boxing Борис ван дер Ворст в інтерв’ю LB.ua зауважив, що йому не зрозуміло, чому Федерація боксу України не вийшла з IBA.

«Відверто кажучи, позиція Федерації боксу України та її керівників, які останнім часом часто змінювалися, не дуже зрозуміла. Це особливо дивує усе керівництво World Boxing та представників наших національних федерацій, оскільки колишня міжнародна федерація порушує права саме українських боксерів та тренерів першочергово. IBA не дотримується санкцій МОК щодо російських і білоруських спортсменів, дозволяє навіть проводити змагання в Росії. Залишатися частиною проблеми – це погана стратегія. Ми готові працювати разом з Федерацією боксу України над тим, що викликає в неї занепокоєння, як і з будь-якою іншою національною федерацією, яка вже приєдналася до нас», – розповів президент World Boxing.

Він також наголосив, що бокс можуть виключити з програми Олімпійських ігор-2028.

«Я хотів би підкреслити, що можливість виключення боксу з програми ОІ-2028 цілком реальна і це кошмарний сценарій для будь-якого любителя боксу, не кажучи вже про боксерів. Національна федерація боксу в Україні, як і більшість інших країн, миттєво втратила б більшу частину свого фінансування. Я розумію, що в Україні уряд надає приблизно 1-1,5 мільйона євро на рік для фінансування боксу високих досягнень. Мова про тренувальні табори, змагання, обладнання, зарплати боксерам і тренерам. Усе це зникне, якщо бокс втратить свій олімпійський статус. Тому той факт, що національні федерації залишаються нерішучими та бездіяльними, викликає занепокоєння. Це стосується не лише нас, а й МОК. Нещодавно вони публічно заявили про це. У нас є план розв'язання цієї проблеми та, як наслідок, зміни культури, створеної колишньою міжнародною федерацією. World Boxing і відповідальні національні федерації, які вже приєдналися до нас, готові зробити все необхідне для виконання нашої місії», – пояснив Борис ван дер Ворст.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет виключив з олімпійського руху Міжнародну федерацію боксу.