Головний тренер збірної України з дзюдо Дуброва: «Ми могли мати ще дві олімпійські ліцензії»

Головний тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва розповів LB.ua, що його підопічні повинні були завоювати ще щонайменше дві олімпійські ліцензії.

«Я вважаю, що ми могли мати ще дві гарантовані ліцензії. Це Антон Савицький (100 кг) та Євген Балевський (понад 100 кг). На жаль, протягом дворічного відбору вони програли багато необовʼязкових сутичок. Іноді, виграючи у фаворитів, дозволяли собі поступитися спортсменам не дуже високого рівня. Антону, до прикладу, не вистачає однієї перемоги. Якби він хоча б ще раз переміг на минулих турнірах, то цього вистачило б для ліцензії. Зараз доводиться чекати на результати конкурентів. Євген Балевський теж міг розраховувати на олімпійську ліцензію, але неочевидні поразки залишили його поза Олімпіадою. Вірю, що обоє спортсменів зроблять висновки та точно здобудуть ліцензії під час наступного циклу», – сказав Дуброва.

За його словами, також варто відзначити виступи дзюдоїста Михайла Свідрака, який здобув 3 нагороди протягом відбору на Олімпіаду, але все одно залишився без олімпійської ліцензії.

«Окремо хочу виділити Михайла Свідрака. У нього сталася доволі прикра ситуація, адже протягом відбору він здобув три нагороди, ще двічі фінішував п’ятим. Це високий результат, але у його вазі (81 кг) найпотужніша конкуренція», – пояснив головний тренер збірної України з дзюдо.

Крім того, Дуброва переконаний, що українські дзюдоїсти можуть завоювати медалі на паризькій Олімпіаді.

«Олімпійська нагорода – це величезний результат. «Бронза» Дар’ї однозначно на вагу «золота». Я знаю, що вона важко працювала заради цього. Щоб зачепитися за медалі в Парижі, потрібно проявити терпіння і працелюбність. Щобільше, необхідно сконцентруватися на меті й відкинути все, що було раніше. Усі наші спортсмени гідні цього. Нам під силу завоювати медалі», – підсумував він.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі Україну представлять чотири спортсмени, а саме Дільшот Халматов (60 кг), Дар’я Білодід (57 кг), Богдан Ядов (66 кг) та Єлизавета Литвиненко (78 кг).