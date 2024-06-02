Класичний перформанс «Реала»: мадридці завоювали 15-й кубок Ліги чемпіонів

«Боруссія» вдруге у своїй історії поступилася у фіналі ЛЧ на лондонському «Вемблі».

1 червня на «Вемблі» «Реал» і «Боруссія» зіграли головний матч сезону — фінал Ліги чемпіонів УЄФА.

За єврокубковими традиціями, кульмінаційному матчу передувала колоритна церемонія. Цьогорічний фінал особливий, адже відразу двоє футболістів проводили свій останній клубний поєдинок: шансом красиво піти з команди він був для Марко Ройса і Тоні Крооса.

Після 12 років у «Боруссії» Марко Ройс оголосив, що піде з клубу, коли закінчиться сезон. Очевидно, він прагнув здобути кубок Ліги чемпіонів. Той трофей, з яким німець розминувся у фіналі ЛЧ 11 років тому й теж на «Вемблі».

Тоні Кроос натомість заявив, що завершує кар’єру, лебединою піснею півзахисника стане Чемпіонат Європи-2024. Далі — футбольна пенсія.

Український голкіпер Андрій Лунін через затяжну хворобу розпочав матч на лаві запасних. Замість нього ворота мадридського «Реала» захищав Тібо Куртуа.

Зустріч розпочалася досить спокійно: обидві команди не форсували подій, грали обережно.

Першим небезпечним моментом відзначилися дортмундці: на 14-й хвилині Фюллькруг віддав передачу у штрафний майданчик на Брандта, однак німець не зміг закрутити м’яч у правий кут.

На 21-й хвилині Адеємі змарнував супергольовий шанс «Боруссії»: Гуммельс ефектно відпасував на Каріма, який обіграв Куртуа, однак відпустив м'яч задалеко й утратив його вже в оточенні захисників «Реала» просто перед воротами.

Фото: EPA/UPG Карім Адеємі з Дортмунда лежить на полі після того, як не використав гольового моменту у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА між «Боруссією» та «Реалом», Лондон, Великобританія, 1 червня 2024 року.

Трохи згодом, на 23-й хвилині, Фюллькруг пробивав, але «Реал» врятувала стійка та, як з’ясувалося потім, очевидний офсайд нападника.

У підсумку «вершкові» провели абсолютно провальний перший тайм, не створивши жодного небезпечного моменту. Щобільше, жодного разу не вдарили у площину воріт суперників. «Джмелі» натомість не скидалися на однозначного аутсайдера. Команда Едіна Терзича грала у швидкісний футбол, а це створило чимало проблем мадридцям.

Однак після перерви все змінилося. Мадридці включилися в гру й вийшли на другий тайм з новими силами, пресингуючи з перших хвилин.

Першим ударом у площину воріт королівський клуб відзначився на 48-й хвилині: Тоні Кроос потужно пробив далеким ударом зі стандарту, але Кобель відіграв чудово й перевів м'яч на кутовий.

Фото: EPA/UPG Джуд Беллінгем з «Реала» (ліворуч) пробиває по воротах у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА між «Боруссією» та «Реалом» у Лондоні, Великобританія, 1 червня 2024 року.

На 63-й «Боруссія» вийшла в контратаку, але бельгійський голкіпер мадридців потягнув сильний удар Фюллькруга в падінні.

На 70-й хвилині своїм шансом не скористався Беллінгем: Вінісіус навісив з лівого флангу, проте англієць не дістався до м'яча.

За 16 хвилин до завершення основного часу «Реал Мадрид» зрештою відкрив рахунок: Кроос подав з кутового на ближню стійку, де Карвахаль виграв другий поверх у Фюллькруга і спрямував м'яч у сітку воріт — 1:0.

Фото: EPA/UPG Дані Карвахаль (ліворуч) з Мадрида забиває гол у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА між «Боруссією» та «Реалом», Лондон, Великобританія, 1 червня 2024 року.

Це лише другий гол правого захисника в Лізі чемпіонів. Уперше він відзначився у ворота донецького «Шахтаря» на «Арені Львів» у листопаді 2015 року.

За лічені хвилини Джуд Беллінгем знову просунувся до воріт суперника і в оточенні двох захисників «Боруссії» пробив по воротах чорно-жовтих, однак Ніко Шлоттербек зумів кінчиком носака врятувати команду.

На 83-й хвилині «вершкові» подвоїли перевагу після жахливої помилки Матсена. Беллінгем перехопив м'яч, відпасував Вінісіусу, який другим дотиком до м'яча забив у ворота «Боруссії» — 2:0.

Фінальний свисток зафіксував перемогу іспанців. «Реал» додав до колекції 15-й кубок ЛЧ. Мадридці виграли останні дев'ять фіналів Ліги чемпіонів.

Український воротар Андрій Лунін вдруге у кар'єрі здобув «золото» Ліги чемпіонів. Уперше це сталося у сезоні 2021/22. Так Лунін став першим українцем, якому вдалося двічі виграти цей престижний турнір, й обігнав легендарного Андрія Шевченка. Форвард тріумфував з «Міланом» у ЛЧ 2002/2003.

Особливе значення ця перемога мала для Дані Карвахаля, Луки Модрича й Начо Феднандеса. Футболісти стали шестиразовими переможцями Ліги чемпіонів УЄФА, повторивши рекорд легендарного Пако Генто.

Фото: EPA/UPG Тоні Кроос з «Реала» святкує з уболівальниками після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів УЄФА над «Боруссією», Лондон, Великобританія, 1 червня 2024 року.

Варто зазначити, що Тоні Кроос також брав участь у шести переможних кампаніях Ліги чемпіонів, але зіграв лише в п'яти фіналах, пропустивши вирішальний матч 2013 року у складі мюнхенської «Баварії». В останньому матчі за «Реал Мадрид» він відзначився результативним пасом. А легендарний Марко Ройс наблизився до омріяного кубка, але так і не підняв його над головою.

Поза увагою не залишився й італійський керманич мадридців Карло Анчелотті. Перемога «Реала» в Лізі чемпіонів 2023/24 стала п'ятою для нього як головного тренера. Він двічі приводив до тріумфу «Мілан» і тричі «Реал». Це рекордний показник в історії турніру, враховуючи й Кубок європейських чемпіонів.

Фото: EPA/UPG Тренер «Реала» Карло Анчелотті під час нагородження після перемоги у фіналі Ліги чемпіонів.

«До цього ніколи не звикаєш. Було дуже важко, набагато важче, ніж ми думали. У першому таймі нам довелося помучитися, у другому менше втрачали м'яч і грали краще. Зараз це все дрібниці. Ми перемогли. Мрія триває», — підсумував Анчелотті в післяматчевому коментарі.